https://crimea.ria.ru/20250129/spasal-shturmovikov-pod-kharkovom-v-bakhchisarae-prostilis-s-geroem-svo-1143766962.html

Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО

Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО

На Аллее славы в Бахчисарае простились с героем спецоперации Тарасом Москаленко. Об этом сообщает администрация Бахчисарайского района. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T13:41

2025-01-29T13:41

2025-01-29T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. На Аллее славы в Бахчисарае простились с героем спецоперации Тарасом Москаленко. Об этом сообщает администрация Бахчисарайского района.По информации властей, Тарас Москаленко родился 18 мая 1998 года в Бахчисарае, закончил Евпаторийскую среднюю школу № 15. Он профессионально занимался тхэквондо, завоевал множество наград и медалей. Прошел срочную военную службу в Московской области.Погиб молодой человек 16 января 2025 года на территории села Кругляковка Купянского района Харьковской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, новости сво, участники сво, герои сво, утраты