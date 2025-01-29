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Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО
Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО
На Аллее славы в Бахчисарае простились с героем спецоперации Тарасом Москаленко. Об этом сообщает администрация Бахчисарайского района. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T13:41
2025-01-29T13:41
2025-01-29T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. На Аллее славы в Бахчисарае простились с героем спецоперации Тарасом Москаленко. Об этом сообщает администрация Бахчисарайского района.По информации властей, Тарас Москаленко родился 18 мая 1998 года в Бахчисарае, закончил Евпаторийскую среднюю школу № 15. Он профессионально занимался тхэквондо, завоевал множество наград и медалей. Прошел срочную военную службу в Московской области.Погиб молодой человек 16 января 2025 года на территории села Кругляковка Купянского района Харьковской области.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарай, новости сво, участники сво, герои сво, утраты
Спасал штурмовиков под Харьковом: в Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае проводили в последний путь героя спецоперации Тараса Москаленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. На Аллее славы в Бахчисарае простились с героем спецоперации Тарасом Москаленко. Об этом сообщает администрация Бахчисарайского района.
По информации властей, Тарас Москаленко родился 18 мая 1998 года в Бахчисарае, закончил Евпаторийскую среднюю школу № 15. Он профессионально занимался тхэквондо, завоевал множество наград и медалей. Прошел срочную военную службу в Московской области.
"Будучи истинным патриотом России, в 2023 году Тарас Москаленко подписал контракт и, пополнив ряды добровольцев, отправился в зону проведения специальной военной операции. Служил в эвакуационной бригаде при штурмовой роте", - сообщают в администрации.
Погиб молодой человек 16 января 2025 года на территории села Кругляковка Купянского района Харьковской области.
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