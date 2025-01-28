https://crimea.ria.ru/20250128/lavrov-raskritikoval-yunesko-za-dvoynye-standarty-v-resheniyakh-po-krymu--1143733332.html

Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за двойные стандарты в решениях по Крыму

Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за двойные стандарты в решениях по Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за двойные стандарты в решениях по Крыму

Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике деятельность руководства ЮНЕСКО за стремление украинизировать повестку дня всех структур организации и двойные... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T12:13

2025-01-28T12:13

2025-01-28T12:13

юнеско

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике деятельность руководства ЮНЕСКО за стремление украинизировать повестку дня всех структур организации и двойные стандарты в принятии решений, в том числе по Крыму и Украине. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.Министр отметил, секретариат ЮНЕСКО во главе с Одре Азуле "обслуживает интересы тех, кто провозгласил своей целью нанести России стратегическое поражение, отменить все русское, начиная от участия России в международных процессах и кончая культурой, образованием, религиозными ценностями".Также руководство ЮНЕСКО, по словам главы МИД России, "позорно молчит" в отношении массового и системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине и в Прибалтике, подыгрывая киевским властям и их западным покровителям.Лавров добавил, что отказ Одре Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает ее соучастницей информационной войны против России.Но несмотря на все эти попытки, "отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится", подчеркнул он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобренЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в ОдессеПисьмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, сергей лавров, россия, украина, крым, политика, в мире