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Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за двойные стандарты в решениях по Крыму
Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за двойные стандарты в решениях по Крыму - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за двойные стандарты в решениях по Крыму
Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике деятельность руководства ЮНЕСКО за стремление украинизировать повестку дня всех структур организации и двойные... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T12:13
2025-01-28T12:13
2025-01-28T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике деятельность руководства ЮНЕСКО за стремление украинизировать повестку дня всех структур организации и двойные стандарты в принятии решений, в том числе по Крыму и Украине. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.Министр отметил, секретариат ЮНЕСКО во главе с Одре Азуле "обслуживает интересы тех, кто провозгласил своей целью нанести России стратегическое поражение, отменить все русское, начиная от участия России в международных процессах и кончая культурой, образованием, религиозными ценностями".Также руководство ЮНЕСКО, по словам главы МИД России, "позорно молчит" в отношении массового и системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине и в Прибалтике, подыгрывая киевским властям и их западным покровителям.Лавров добавил, что отказ Одре Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает ее соучастницей информационной войны против России.Но несмотря на все эти попытки, "отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится", подчеркнул он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобренЮНЕСКО просят защитить памятник Пушкину в ОдессеПисьмо в ЮНЕСКО: "Россия сегодня" напомнила о нарушении прав журналистов
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юнеско, сергей лавров, россия, украина, крым, политика, в мире
Лавров раскритиковал ЮНЕСКО за двойные стандарты в решениях по Крыму
В решениях ЮНЕСКО по Крыму постоянно проявляются двойные стандарты – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике деятельность руководства ЮНЕСКО за стремление украинизировать повестку дня всех структур организации и двойные стандарты в принятии решений, в том числе по Крыму и Украине. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
"Налицо стремление украинизировать повестку дня всех структур этого учреждения. И, безусловно, двойные стандарты постоянно проявляются в принятии исполнительным советом ЮНЕСКО антироссийских решений по Крыму, по Украине – решений, которые выходя далеко за пределы мандата и компетенции этой структуры, которая когда-то пользовалась очень заслуженным универсальным авторитетом", - сказал Лавров.
Министр отметил, секретариат ЮНЕСКО во главе с Одре Азуле "обслуживает интересы тех, кто провозгласил своей целью нанести России стратегическое поражение, отменить все русское, начиная от участия России в международных процессах и кончая культурой, образованием, религиозными ценностями".
Также руководство ЮНЕСКО, по словам главы МИД России, "позорно молчит" в отношении массового и системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине и в Прибалтике, подыгрывая киевским властям и их западным покровителям.
Лавров добавил, что отказ Одре Азуле от соблюдения данного ей мандата в части, касающейся безопасности журналистов, отказ от осуждения их убийств делает ее соучастницей информационной войны против России.
Но несмотря на все эти попытки, "отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось и не получится", подчеркнул он.
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