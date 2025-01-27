https://crimea.ria.ru/20250127/vesna-v-yanvare-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1143662430.html
Весна в январе: погода в Крыму в понедельник
Весна в январе: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Весна в январе: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T00:01
2025-01-27T00:01
2025-01-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250125/grachi-prileteli-medvedi-gulyayut-vesna-v-rossii-nastupit-ranshe-sroka-1143623770.html
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севастополь
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Весна в январе: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник без осадков и до +15 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье до +7 градусов, днем +10…+15, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.
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