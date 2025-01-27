https://crimea.ria.ru/20250127/vesna-v-yanvare-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1143662430.html

Весна в январе: погода в Крыму в понедельник

Весна в январе: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Весна в январе: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T00:01

2025-01-27T00:01

2025-01-27T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119326537_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_d6dad150c567b480eaaff8c3a3affc07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250125/grachi-prileteli-medvedi-gulyayut-vesna-v-rossii-nastupit-ranshe-sroka-1143623770.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр