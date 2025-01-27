Рейтинг@Mail.ru
Весна в январе: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250127/vesna-v-yanvare-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1143662430.html
Весна в январе: погода в Крыму в понедельник
Весна в январе: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Весна в январе: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T00:01
2025-01-27T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119326537_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_d6dad150c567b480eaaff8c3a3affc07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +13...+15 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250125/grachi-prileteli-medvedi-gulyayut-vesna-v-rossii-nastupit-ranshe-sroka-1143623770.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119326537_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_62c1c639da2c38fcf090efe9680c2858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Весна в январе: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник без осадков и до +15 градусов

00:01 27.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМостик и первоцветы
Мостик и первоцветы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье до +7 градусов, днем +10…+15, в горах +4…+9 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +13...+15 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7 градусов, днем столбики термометров покажут +13...+15.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Опукском природном заповеднике
25 января, 19:58Радио "Спутник в Крыму"
Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Весна в январе: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 27 января
22:03"Орешник" в Белоруссии и новые выбросы мазута на Кубани: главное за день
21:41Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять
21:23На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко
21:10Крымский мост вечером в воскресенье: сколько ждать проезда
20:56Севастополец завоевал бронзовую медаль на Кубке России по боксу
20:32В Симферополе потушили масштабный пожар в жилом доме
20:15Репетиция смены сезонов и гигантский антициклон: погода в Крыму на неделе
19:51В Керчи приостановят подачу газа: список адресов
19:31Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов
19:07Два беспилотника сбиты над Крымом
18:35Мир на Украине и диалог с Западом: главные заявления Лукашенко
18:07Агентство США по международному развитию свернуло все проекты на Украине
17:45Землетрясение зафиксировано в Каспийском море
17:11На Крымском мосту увеличилось время ожидания проезда
17:05Освобождена Великая Новоселка в Донбассе
16:55Движение катеров и паромов в Севастополе открыли
16:43Потери боевиков ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
16:341,5 тысячи боевиков и 4 склада боеприпасов уничтожены за сутки в зоне СВО
Лента новостейМолния