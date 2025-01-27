https://crimea.ria.ru/20250127/v-krymu-ustanovili-memorialnuyu-dosku-geroyu-svo-kirillu-kryacheku-1143695814.html

В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку

В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку - РИА Новости Крым, 27.01.2025

В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку

В Красногвардейском районе Крыма на здании школы в селе Янтарное открыли мемориальную доску в честь гвардии младшего сержанта, участника СВО Кирилла Крячека. Об РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T14:53

2025-01-27T14:53

2025-01-27T14:53

герои сво

крым

новости крыма

василий грабован

красногвардейский район

память

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143694772_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_4a0240b88f7782f086a43d499542b426.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма на здании школы в селе Янтарное открыли мемориальную доску в честь гвардии младшего сержанта, участника СВО Кирилла Крячека. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации района Василий Грабован."В честь памяти Кирилла Крячека, гвардии младшего сержанта, мужественно защищавшего граждан мирных республик и отдавшего свою жизнь за Родину, в Янтарненской школе открыли мемориальную доску", - говорится в сообщении.В марте 2022 года, почти в первые дни специальной военной операции, Кирилл принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. С тех пор он мужественно исполнял свои обязанности на передовой и стал командиром отделения.Ранее в феодосийском поселке Щебетовка была установлена мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка. Он вступил в ряды защитников России в мае 2024 года, служил наводчиком бронемашины 810-й бригады.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: история Судакского десанта Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в ФеодосииВ Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову

крым

красногвардейский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, крым, новости крыма, василий грабован, красногвардейский район, память