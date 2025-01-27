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В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку
В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку
В Красногвардейском районе Крыма на здании школы в селе Янтарное открыли мемориальную доску в честь гвардии младшего сержанта, участника СВО Кирилла Крячека. Об РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T14:53
2025-01-27T14:53
2025-01-27T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма на здании школы в селе Янтарное открыли мемориальную доску в честь гвардии младшего сержанта, участника СВО Кирилла Крячека. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации района Василий Грабован."В честь памяти Кирилла Крячека, гвардии младшего сержанта, мужественно защищавшего граждан мирных республик и отдавшего свою жизнь за Родину, в Янтарненской школе открыли мемориальную доску", - говорится в сообщении.В марте 2022 года, почти в первые дни специальной военной операции, Кирилл принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. С тех пор он мужественно исполнял свои обязанности на передовой и стал командиром отделения.Ранее в феодосийском поселке Щебетовка была установлена мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка. Он вступил в ряды защитников России в мае 2024 года, служил наводчиком бронемашины 810-й бригады.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: история Судакского десанта Аллею памяти погибших на СВО героев открыли в ФеодосииВ Феодосии открыли мемориал герою спецоперации Ушакову
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герои сво, крым, новости крыма, василий грабован, красногвардейский район, память
В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку
В крымском селе Янтарное установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма на здании школы в селе Янтарное открыли мемориальную доску в честь гвардии младшего сержанта, участника СВО Кирилла Крячека. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации района Василий Грабован.
"В честь памяти Кирилла Крячека, гвардии младшего сержанта, мужественно защищавшего граждан мирных республик и отдавшего свою жизнь за Родину, в Янтарненской школе открыли мемориальную доску", - говорится в сообщении.
В марте 2022 года, почти в первые дни специальной военной операции, Кирилл принял решение заключить контракт с Министерством обороны РФ. С тех пор он мужественно исполнял свои обязанности на передовой и стал командиром отделения.
"К глубокому сожалению, в январе 2024 года его жизнь трагически оборвалась во время исполнения воинского долга. Кирилл Александрович посмертно награжден Орденом Мужества. Низкий поклон родителям! Вечная память Герою!" - добавил Грабован.
Ранее в феодосийском поселке Щебетовка была установлена
мемориальная доска в честь героя спецоперации Николая Стецюка. Он вступил в ряды защитников России в мае 2024 года, служил наводчиком бронемашины 810-й бригады.
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