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В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
В ряде крымских городов и в Севастополе прошло возложение цветов в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Об этом своих официальных... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T14:34
2025-01-27T14:34
2025-01-27T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ряде крымских городов и в Севастополе прошло возложение цветов в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Об этом своих официальных Telegram-каналах сообщили местные власти, главы городских администраций.Возложение цветов в СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с севастопольцами возложил цветы к стеле Ленинграда на аллее Городов-Героев в память о погибших в блокаде.Также губернатор заверил, что российский народ никогда не забудет, какой страшной ценой досталось нашей стране нежелание подчиняться фашистам.Минута молчания в Керчи и ФеодосииПамятные мероприятия в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда прошли также в городе-герое Керчи.Представители местной власти, члены ветеранских организаций, керчане принесли цветы к капсуле с землей города – героя Ленинграда в память о погибших.В администрации напомнили, что 27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. За время блокады погибли почти 700 тысяч ленинградцев. А по подсчетам современных историков, общее число жертв блокады достигло полутора миллионов человек.Участникам памятной встречи раздали кусочки блокадного хлеба весом в 125 граммов. Также присутствующие почтили память погибших минутой молчания.Глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко назвал Ленинград городом с несломленным духом, городом, который выстоял и победил.По его словам, сегодня коллективный Запад пытается переписать историю нашей победы над гитлеровской Германией, питает и культивирует идеологию нацизма, которую сегодня проповедует киевский режим."Но историческую правду, основанную на реальных событиях Великой Отечественной войны, героизм и подвиг нашего народа на передовой и трудовом фронте не перечеркнуть. Мы знаем историю нашего Отечества и гордимся ратными подвигами России. Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, воспитанные на их примере, становятся героями специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", – написал Ткаченко в своем Telegram-канале.Памятные мероприятия в Бахчисарае и СудакеВ Бахчисарае также почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. В 81- годовщину полного снятия блокады Ленинграда руководство местной городской администрации и городского совета, а также представители Совета ветеранов возложили цветы и зажгли свечи у Вечного огня на Братском кладбище советских воинов, павших в сражениях в годы Великой Отечественной войны.Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших, вспоминая о героизме ленинградцев, переживших одно из самых страшных испытаний в истории.В память об этих исторических событиях Великой Отечественной войны в Судаке прошла акция "Блокадный хлеб".Участники акции узнали о блокадном хлебе, им также выдали символический кусочек хлеба и памятку с описанием.В гости к блокаднику в СимферополеГлава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил в своем Telegram-канале, что навестил потрясающего человека – Александра Погребенко, который в составе курсантских рот участвовал в обороне города Ленинграда, имеет много высоких наград.27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские захватчики под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города, длившаяся долгие 872 дня, – снята. Немецким оккупантам так и не удалось вступить в город на Неве, сломить сопротивление и дух его защитников.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокадыКрымский холокост: истории расстрелянных семейНельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
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новости крыма, крым, память, блокада ленинграда, история
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
В Крыму и Севастополе почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
14:34 27.01.2025 (обновлено: 14:41 27.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ряде крымских городов и в Севастополе прошло возложение цветов в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Об этом своих официальных Telegram-каналах сообщили местные власти, главы городских администраций.
Возложение цветов в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с севастопольцами возложил цветы к стеле Ленинграда на аллее Городов-Героев в память о погибших в блокаде.
"Для нашей страны блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Она длилась 872 дня, но ни голод, ни отсутствие электричества и воды, ни постоянные авианалеты не смогли сломить волю защитников и жителей города", – написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор заверил, что российский народ никогда не забудет, какой страшной ценой досталось нашей стране нежелание подчиняться фашистам.
Минута молчания в Керчи и Феодосии
Памятные мероприятия в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда прошли также в городе-герое Керчи.
Представители местной власти, члены ветеранских организаций, керчане принесли цветы к капсуле с землей города – героя Ленинграда в память о погибших.
В администрации напомнили, что 27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. За время блокады погибли почти 700 тысяч ленинградцев. А по подсчетам современных историков, общее число жертв блокады достигло полутора миллионов человек.
Участникам памятной встречи раздали кусочки блокадного хлеба весом в 125 граммов. Также присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко назвал Ленинград городом с несломленным духом, городом, который выстоял и победил.
"Несмотря на весь ужас блокады – голод, морозы, постоянные артобстрелы и авиационные налеты, гибель родных и знакомых – все 872 дня город продолжал не только жить, но и сражаться с врагом. Ленинградцы изготовили и отремонтировали 2 тысячи танков, 1,5 тысячи самолетов, 850 боевых кораблей и судов, тысячи и тысячи автоматов, минометов, снарядов и мин. Были оборудованы доты и дзоты, баррикады, огневые точки, жители вставали в ряды народного ополчения", – написал Ткаченко.
По его словам, сегодня коллективный Запад пытается переписать историю нашей победы над гитлеровской Германией, питает и культивирует идеологию нацизма, которую сегодня проповедует киевский режим.
"Но историческую правду, основанную на реальных событиях Великой Отечественной войны, героизм и подвиг нашего народа на передовой и трудовом фронте не перечеркнуть. Мы знаем историю нашего Отечества и гордимся ратными подвигами России. Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, воспитанные на их примере, становятся героями специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", – написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
Памятные мероприятия в Бахчисарае и Судаке
В Бахчисарае также почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. В 81- годовщину полного снятия блокады Ленинграда руководство местной городской администрации и городского совета, а также представители Совета ветеранов возложили цветы и зажгли свечи у Вечного огня на Братском кладбище советских воинов, павших в сражениях в годы Великой Отечественной войны.
Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших, вспоминая о героизме ленинградцев, переживших одно из самых страшных испытаний в истории.
В память об этих исторических событиях Великой Отечественной войны в Судаке прошла акция "Блокадный хлеб".
"Акция призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города, переживших беспрецедентную блокаду", – написал в Telegram-канале глава администрации города Судака Кирилл Чебышев.
Участники акции узнали о блокадном хлебе, им также выдали символический кусочек хлеба и памятку с описанием.
В гости к блокаднику в Симферополе
Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил в своем Telegram-канале, что навестил потрясающего человека – Александра Погребенко, который в составе курсантских рот участвовал в обороне города Ленинграда, имеет много высоких наград.
"Каждый раз, встречаясь с Александром Николаевичем, поражаюсь его жизнелюбием, энергией и активностью. В этом году он отметил свой вековой юбилей и продолжает излучать оптимизм и силу, которые вдохновляют. Его история – это история мужества и стойкости", – написал Афанасьев, желая ветерану крепкого здоровья и благополучия.
27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские захватчики под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены
, а блокада города, длившаяся долгие 872 дня, – снята. Немецким оккупантам так и не удалось вступить в город на Неве, сломить сопротивление и дух его защитников.
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