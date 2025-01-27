Рейтинг@Mail.ru
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250127/v-krymu-pochtili-pamyat-zhiteley-i-zaschitnikov-blokadnogo-leningrada-1143694330.html
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2025
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
В ряде крымских городов и в Севастополе прошло возложение цветов в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Об этом своих официальных... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T14:34
2025-01-27T14:41
новости крыма
крым
память
блокада ленинграда
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143695140_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_35f2af7559eb28444700bc915ddd6647.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ряде крымских городов и в Севастополе прошло возложение цветов в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Об этом своих официальных Telegram-каналах сообщили местные власти, главы городских администраций.Возложение цветов в СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с севастопольцами возложил цветы к стеле Ленинграда на аллее Городов-Героев в память о погибших в блокаде.Также губернатор заверил, что российский народ никогда не забудет, какой страшной ценой досталось нашей стране нежелание подчиняться фашистам.Минута молчания в Керчи и ФеодосииПамятные мероприятия в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда прошли также в городе-герое Керчи.Представители местной власти, члены ветеранских организаций, керчане принесли цветы к капсуле с землей города – героя Ленинграда в память о погибших.В администрации напомнили, что 27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. За время блокады погибли почти 700 тысяч ленинградцев. А по подсчетам современных историков, общее число жертв блокады достигло полутора миллионов человек.Участникам памятной встречи раздали кусочки блокадного хлеба весом в 125 граммов. Также присутствующие почтили память погибших минутой молчания.Глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко назвал Ленинград городом с несломленным духом, городом, который выстоял и победил.По его словам, сегодня коллективный Запад пытается переписать историю нашей победы над гитлеровской Германией, питает и культивирует идеологию нацизма, которую сегодня проповедует киевский режим."Но историческую правду, основанную на реальных событиях Великой Отечественной войны, героизм и подвиг нашего народа на передовой и трудовом фронте не перечеркнуть. Мы знаем историю нашего Отечества и гордимся ратными подвигами России. Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, воспитанные на их примере, становятся героями специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", – написал Ткаченко в своем Telegram-канале.Памятные мероприятия в Бахчисарае и СудакеВ Бахчисарае также почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. В 81- годовщину полного снятия блокады Ленинграда руководство местной городской администрации и городского совета, а также представители Совета ветеранов возложили цветы и зажгли свечи у Вечного огня на Братском кладбище советских воинов, павших в сражениях в годы Великой Отечественной войны.Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших, вспоминая о героизме ленинградцев, переживших одно из самых страшных испытаний в истории.В память об этих исторических событиях Великой Отечественной войны в Судаке прошла акция "Блокадный хлеб".Участники акции узнали о блокадном хлебе, им также выдали символический кусочек хлеба и памятку с описанием.В гости к блокаднику в СимферополеГлава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил в своем Telegram-канале, что навестил потрясающего человека – Александра Погребенко, который в составе курсантских рот участвовал в обороне города Ленинграда, имеет много высоких наград.27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские захватчики под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города, длившаяся долгие 872 дня, – снята. Немецким оккупантам так и не удалось вступить в город на Неве, сломить сопротивление и дух его защитников.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокадыКрымский холокост: истории расстрелянных семейНельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1b/1143695140_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_640b9e27fcc0491f319dd67c9a117c7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, память, блокада ленинграда, история
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда

В Крыму и Севастополе почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда

14:34 27.01.2025 (обновлено: 14:41 27.01.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ряде крымских городов и в Севастополе прошло возложение цветов в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Об этом своих официальных Telegram-каналах сообщили местные власти, главы городских администраций.

Возложение цветов в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с севастопольцами возложил цветы к стеле Ленинграда на аллее Городов-Героев в память о погибших в блокаде.
"Для нашей страны блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Она длилась 872 дня, но ни голод, ни отсутствие электричества и воды, ни постоянные авианалеты не смогли сломить волю защитников и жителей города", – написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор заверил, что российский народ никогда не забудет, какой страшной ценой досталось нашей стране нежелание подчиняться фашистам.

Минута молчания в Керчи и Феодосии

Памятные мероприятия в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда прошли также в городе-герое Керчи.
Представители местной власти, члены ветеранских организаций, керчане принесли цветы к капсуле с землей города – героя Ленинграда в память о погибших.
В администрации напомнили, что 27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. За время блокады погибли почти 700 тысяч ленинградцев. А по подсчетам современных историков, общее число жертв блокады достигло полутора миллионов человек.
Участникам памятной встречи раздали кусочки блокадного хлеба весом в 125 граммов. Также присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
Глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко назвал Ленинград городом с несломленным духом, городом, который выстоял и победил.

"Несмотря на весь ужас блокады – голод, морозы, постоянные артобстрелы и авиационные налеты, гибель родных и знакомых – все 872 дня город продолжал не только жить, но и сражаться с врагом. Ленинградцы изготовили и отремонтировали 2 тысячи танков, 1,5 тысячи самолетов, 850 боевых кораблей и судов, тысячи и тысячи автоматов, минометов, снарядов и мин. Были оборудованы доты и дзоты, баррикады, огневые точки, жители вставали в ряды народного ополчения", – написал Ткаченко.

По его словам, сегодня коллективный Запад пытается переписать историю нашей победы над гитлеровской Германией, питает и культивирует идеологию нацизма, которую сегодня проповедует киевский режим.
"Но историческую правду, основанную на реальных событиях Великой Отечественной войны, героизм и подвиг нашего народа на передовой и трудовом фронте не перечеркнуть. Мы знаем историю нашего Отечества и гордимся ратными подвигами России. Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, воспитанные на их примере, становятся героями специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", – написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Памятные мероприятия в Бахчисарае и Судаке

В Бахчисарае также почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. В 81- годовщину полного снятия блокады Ленинграда руководство местной городской администрации и городского совета, а также представители Совета ветеранов возложили цветы и зажгли свечи у Вечного огня на Братском кладбище советских воинов, павших в сражениях в годы Великой Отечественной войны.
© Глава администрации города БахчисараяВ Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
© Глава администрации города Бахчисарая
В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших, вспоминая о героизме ленинградцев, переживших одно из самых страшных испытаний в истории.
В память об этих исторических событиях Великой Отечественной войны в Судаке прошла акция "Блокадный хлеб".

"Акция призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города, переживших беспрецедентную блокаду", – написал в Telegram-канале глава администрации города Судака Кирилл Чебышев.

Участники акции узнали о блокадном хлебе, им также выдали символический кусочек хлеба и памятку с описанием.
© Официальный канал Главы администрации города СудакаГлава администрации города Бахчисарая
Глава администрации города Бахчисарая
© Официальный канал Главы администрации города Судака
Глава администрации города Бахчисарая

В гости к блокаднику в Симферополе

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил в своем Telegram-канале, что навестил потрясающего человека – Александра Погребенко, который в составе курсантских рот участвовал в обороне города Ленинграда, имеет много высоких наград.

"Каждый раз, встречаясь с Александром Николаевичем, поражаюсь его жизнелюбием, энергией и активностью. В этом году он отметил свой вековой юбилей и продолжает излучать оптимизм и силу, которые вдохновляют. Его история – это история мужества и стойкости", – написал Афанасьев, желая ветерану крепкого здоровья и благополучия.

© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваГлава администрации Симферополя Михаил Афанасьев навестил Александра Погребенко, который в составе курсантских рот участвовал в обороне Ленинграда
Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев навестил Александра Погребенко, который в составе курсантских рот участвовал в обороне Ленинграда
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев навестил Александра Погребенко, который в составе курсантских рот участвовал в обороне Ленинграда
27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские захватчики под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города, длившаяся долгие 872 дня, – снята. Немецким оккупантам так и не удалось вступить в город на Неве, сломить сопротивление и дух его защитников.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокады
Крымский холокост: истории расстрелянных семей
Нельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму
Новости КрымаКрымПамятьБлокада ЛенинградаИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Орбан сдал назад: Венгрия согласовала санкции против России
14:53В Крыму установили мемориальную доску герою СВО Кириллу Крячеку
14:44Дело о взятках чиновнице из Алушты пополнилось новым эпизодом
14:34В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
14:21В Крыму вдвое выросло число броней в отелях и здравницах на лето
14:01В Севастополе уже две недели не фиксируют новых выбросов мазута
13:47Сдавал сведения Киеву - на Херсонщине будут судить шпиона
13:19Российские бойцы освободили Николаево-Дарьино в Курской области
13:10Россия не даст переписать вынесенный фашистам моральный приговор - Путин
12:58Новости СВО: оперативные данные от Минобороны России
12:45Непогода остановила работу парома в Севастополе
12:37Для чего Буданов* предрек конец Украины
12:09Моргенштерна* объявили в федеральный розыск
12:00Сбил женщину с коляской: в Крыму осудили водителя за смертельное ДТП
11:48В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрировано
11:34Центризбирком Белоруссии озвучил итоги выборов президента
11:24Буданов* сделал громкое заявление по Украине
10:58Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму закрыли на два дня
10:53На "майдан" не было и намека: как прошел день выборов в Белоруссии
10:45Бои за Часов Яр и Красноармейск – какова ситуация на фронте
Лента новостейМолния