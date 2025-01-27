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В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда

В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда - РИА Новости Крым, 27.01.2025

В Крыму почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда

В ряде крымских городов и в Севастополе прошло возложение цветов в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Об этом своих официальных... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T14:34

2025-01-27T14:34

2025-01-27T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. В ряде крымских городов и в Севастополе прошло возложение цветов в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Об этом своих официальных Telegram-каналах сообщили местные власти, главы городских администраций.Возложение цветов в СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев вместе с севастопольцами возложил цветы к стеле Ленинграда на аллее Городов-Героев в память о погибших в блокаде.Также губернатор заверил, что российский народ никогда не забудет, какой страшной ценой досталось нашей стране нежелание подчиняться фашистам.Минута молчания в Керчи и ФеодосииПамятные мероприятия в 81-ю годовщину снятия блокады Ленинграда прошли также в городе-герое Керчи.Представители местной власти, члены ветеранских организаций, керчане принесли цветы к капсуле с землей города – героя Ленинграда в память о погибших.В администрации напомнили, что 27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. За время блокады погибли почти 700 тысяч ленинградцев. А по подсчетам современных историков, общее число жертв блокады достигло полутора миллионов человек.Участникам памятной встречи раздали кусочки блокадного хлеба весом в 125 граммов. Также присутствующие почтили память погибших минутой молчания.Глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко назвал Ленинград городом с несломленным духом, городом, который выстоял и победил.По его словам, сегодня коллективный Запад пытается переписать историю нашей победы над гитлеровской Германией, питает и культивирует идеологию нацизма, которую сегодня проповедует киевский режим."Но историческую правду, основанную на реальных событиях Великой Отечественной войны, героизм и подвиг нашего народа на передовой и трудовом фронте не перечеркнуть. Мы знаем историю нашего Отечества и гордимся ратными подвигами России. Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, воспитанные на их примере, становятся героями специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", – написал Ткаченко в своем Telegram-канале.Памятные мероприятия в Бахчисарае и СудакеВ Бахчисарае также почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. В 81- годовщину полного снятия блокады Ленинграда руководство местной городской администрации и городского совета, а также представители Совета ветеранов возложили цветы и зажгли свечи у Вечного огня на Братском кладбище советских воинов, павших в сражениях в годы Великой Отечественной войны.Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших, вспоминая о героизме ленинградцев, переживших одно из самых страшных испытаний в истории.В память об этих исторических событиях Великой Отечественной войны в Судаке прошла акция "Блокадный хлеб".Участники акции узнали о блокадном хлебе, им также выдали символический кусочек хлеба и памятку с описанием.В гости к блокаднику в СимферополеГлава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил в своем Telegram-канале, что навестил потрясающего человека – Александра Погребенко, который в составе курсантских рот участвовал в обороне города Ленинграда, имеет много высоких наград.27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские захватчики под Ленинградом (ныне – Санкт-Петербург) были окончательно разгромлены, а блокада города, длившаяся долгие 872 дня, – снята. Немецким оккупантам так и не удалось вступить в город на Неве, сломить сопротивление и дух его защитников.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: освобождение Ленинграда от фашистской блокадыКрымский холокост: истории расстрелянных семейНельзя обелить вермахт – ФСБ расскажет о преступлениях Йенеке в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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