https://crimea.ria.ru/20250127/v-es-nazvali-vybory-v-belorussii-nesvobodnymi-1143681796.html

В ЕС назвали выборы в Белоруссии "несвободными"

В ЕС назвали выборы в Белоруссии "несвободными" - РИА Новости Крым, 27.01.2025

В ЕС назвали выборы в Белоруссии "несвободными"

Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар как раз по вопросам расширения Марта Кос назвали президентские выборы в Белоруссии "несвободными" и... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T09:19

2025-01-27T09:19

2025-01-27T09:19

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

выборы

европейский союз (ес)

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар как раз по вопросам расширения Марта Кос назвали президентские выборы в Белоруссии "несвободными" и "недемократичными". Об этом говорится в официальном заявлении еврочиновников.Каллас и Кос заявили, что ЕС "продолжит вводить ограничительные и целевые меры" против Минска, одновременно "оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, демократическим силам Белоруссии в изгнании"."ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов, как только Белоруссия встанет на путь демократического перехода", - отмечается в заявлении.Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя заявление еврочиновников, заявил на брифинге следующее:"А я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза. Пусть считает. А я вот так считаю. Что дальше? Это демократично. Она так считает, а я так считаю"."Мы не знаем, нас не приглашали на ее избрание. Мы не наблюдали, не видели, не ходили, не знаем вообще, как эта процедура происходила. Вместе с тем напишите, что мы не признаем ее легитимность. Ну если им так хочется, что делать", - приводит его слова РИА Новости.Выборы президента Белоруссии состоялись 27 января. По предварительным данным ЦИК республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко отдали свои голоса 86,82% избирателей, на втором месте Сергей Сыранков, набравший 3,21%, далее идут Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в БелоруссииВыборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"Лукашенко пообещал отключить интернет в случае массовых протестов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, выборы, европейский союз (ес), политика, новости