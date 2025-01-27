https://crimea.ria.ru/20250127/ubeditelnaya-pobeda-putin-pozdravil-lukashenko-s-pobedoy-na-vyborakh--1143683770.html

Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост

Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента. Соответствующая телеграмма размещена на... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T10:34

2025-01-27T10:34

2025-01-27T11:32

россия

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

выборы

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что за последнее время России и Белоруссии удалось немало сделать для упрочения дружественных связей, и это сотрудничество будет продолжено.Он пожелал Лукашенко "новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия". И добавил, что в ближайшее время ждет его в Москве. Ранее ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии. Так, за Лукашенко отдали свои голоса 86,82% избирателей, на втором месте Сергей Сыранков, набравший 3,21%, далее идут Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко побеждает на выборах президента БелоруссииМир на Украине и диалог с Западом: главные заявления ЛукашенкоРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, выборы, владимир путин (политик)