Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост
Путин: победа Лукашенко на выборах говорит о его высоком политическом авторитете
10:34 27.01.2025 (обновлено: 11:32 27.01.2025)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
"Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что за последнее время России и Белоруссии удалось немало сделать для упрочения дружественных связей, и это сотрудничество будет продолжено.
"Конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - подчеркнул российский лидер.
Он пожелал Лукашенко "новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия". И добавил, что в ближайшее время ждет его в Москве.
Ранее ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии. Так, за Лукашенко отдали свои голоса 86,82% избирателей, на втором месте Сергей Сыранков, набравший 3,21%, далее идут Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).
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