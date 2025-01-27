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Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост
Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента. Соответствующая телеграмма размещена на... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T10:34
2025-01-27T11:32
россия
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
выборы
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что за последнее время России и Белоруссии удалось немало сделать для упрочения дружественных связей, и это сотрудничество будет продолжено.Он пожелал Лукашенко "новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия". И добавил, что в ближайшее время ждет его в Москве. Ранее ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии. Так, за Лукашенко отдали свои голоса 86,82% избирателей, на втором месте Сергей Сыранков, набравший 3,21%, далее идут Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко побеждает на выборах президента БелоруссииМир на Украине и диалог с Западом: главные заявления ЛукашенкоРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга
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россия, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, выборы, владимир путин (политик)
Убедительная победа: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост

Путин: победа Лукашенко на выборах говорит о его высоком политическом авторитете

10:34 27.01.2025 (обновлено: 11:32 27.01.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что за последнее время России и Белоруссии удалось немало сделать для упрочения дружественных связей, и это сотрудничество будет продолжено.
"Конечно, мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - подчеркнул российский лидер.
Он пожелал Лукашенко "новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия". И добавил, что в ближайшее время ждет его в Москве.
Ранее ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии. Так, за Лукашенко отдали свои голоса 86,82% избирателей, на втором месте Сергей Сыранков, набравший 3,21%, далее идут Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).
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