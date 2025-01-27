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Центризбирком Белоруссии озвучил итоги выборов президента - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Центризбирком Белоруссии озвучил итоги выборов президента
Центризбирком Белоруссии озвучил итоги выборов президента - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Центризбирком Белоруссии озвучил итоги выборов президента
Победу на президентских выборах в Белоруссии, по предварительным данным, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 86,82% голосов... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T11:34
2025-01-27T11:34
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
выборы
новости
общество
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Победу на президентских выборах в Белоруссии, по предварительным данным, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 86,82% голосов избирателей. Об этом сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко на пресс-конференции в понедельник.По словам главы комиссии, за Лукашенко проголосовали 5 миллионов 136 тысяч 293 избирателя, что составило 86,82% от общего числа проголосовавших.На втором месте – Сергей Сыранков, набравший 3,21% (189 740 избирателей). Далее идут Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).Против всех проголосовали 213 277 избирателей, или 3,6%.Глава ЦИК также добавил, что предположительно порядка 600 бюллетеней были вынесены с участков для голосования. От граждан и наблюдателей не поступали жалобы о нарушениях избирательного законодательстваПрезидентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Российский лидер Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с убедительной победой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, выборы, новости, общество, в мире
Центризбирком Белоруссии озвучил итоги выборов президента

ЦИК Белоруссии сообщил о победе Лукашенко на выборах с результатом 86,82%

11:34 27.01.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Белоруссии
Президентские выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Победу на президентских выборах в Белоруссии, по предварительным данным, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 86,82% голосов избирателей. Об этом сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко на пресс-конференции в понедельник.
По словам главы комиссии, за Лукашенко проголосовали 5 миллионов 136 тысяч 293 избирателя, что составило 86,82% от общего числа проголосовавших.
На втором месте – Сергей Сыранков, набравший 3,21% (189 740 избирателей). Далее идут Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).
Против всех проголосовали 213 277 избирателей, или 3,6%.
"Приняло участие в голосовании 5 млн 916 тысяч 195 избирателей или 85,69%. Таким образом, выборы президента Республики Беларусь считаются состоявшимися", - сказал Карпенко.
Глава ЦИК также добавил, что предположительно порядка 600 бюллетеней были вынесены с участков для голосования. От граждан и наблюдателей не поступали жалобы о нарушениях избирательного законодательства
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Российский лидер Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с убедительной победой.
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Президентские выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
10:53Радио "Спутник в Крыму"
На "майдан" не было и намека: как прошел день выборов в Белоруссии
 
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