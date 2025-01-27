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Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы
Мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T07:23
2025-01-27T07:23
удары по украине
взрыв
украина
новости
киев
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.Так, около 3:45 звуки взрывов были слышны в Киеве и в Броварах – пригороде украинской столицы. СМИ сообщили, что город подвергся атаке беспилотников. Горожан призвали находиться в укрытиях.Громко было также в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Сумах, Чернигове, Тернопольской, Черкасской, Полтавской областях. В частности, в Ивано-Франковске взрывы гремели шесть раз за ночь.Подробности о пораженных объектах не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождена Великая Новоселка в ДонбассеВ Харькове прогремели мощные взрывыУдары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях
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РИА Новости Крым
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удары по украине, взрыв, украина, новости, киев, в мире
Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов Украины

07:23 27.01.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.
Так, около 3:45 звуки взрывов были слышны в Киеве и в Броварах – пригороде украинской столицы. СМИ сообщили, что город подвергся атаке беспилотников. Горожан призвали находиться в укрытиях.
Громко было также в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Сумах, Чернигове, Тернопольской, Черкасской, Полтавской областях. В частности, в Ивано-Франковске взрывы гремели шесть раз за ночь.
Подробности о пораженных объектах не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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