https://crimea.ria.ru/20250127/massirovannyy-udar-po-ukraine-gde-nochyu-gremeli-moschnye-vzryvy-1143680270.html

Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы

Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Массированный удар по Украине: где ночью гремели мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T07:23

2025-01-27T07:23

2025-01-27T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в ночь на понедельник в различных регионах Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые каналы.Так, около 3:45 звуки взрывов были слышны в Киеве и в Броварах – пригороде украинской столицы. СМИ сообщили, что город подвергся атаке беспилотников. Горожан призвали находиться в укрытиях.Громко было также в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Сумах, Чернигове, Тернопольской, Черкасской, Полтавской областях. В частности, в Ивано-Франковске взрывы гремели шесть раз за ночь.Подробности о пораженных объектах не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Освобождена Великая Новоселка в ДонбассеВ Харькове прогремели мощные взрывыУдары по Украине: склады и объекты промышленности разбиты в трех областях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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