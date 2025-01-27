https://crimea.ria.ru/20250127/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-ponedelnika-1143679658.html

Крымский мост: обстановка на утро понедельника

Крымский мост: обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Крымский мост: обстановка на утро понедельника

Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T06:13

2025-01-27T06:13

2025-01-27T06:13

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

новости крыма

керчь

тамань

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом за час до этого со стороны Краснодарского края перед досмотровыми комплексами стояли более 200 авто, ждать проезда приходилось около часа. На выезд из Крыма очередей не было.На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил накануне замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика