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Крымский мост: обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Крымский мост: обстановка на утро понедельника
Крымский мост: обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Крымский мост: обстановка на утро понедельника
Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T06:13
2025-01-27T06:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом за час до этого со стороны Краснодарского края перед досмотровыми комплексами стояли более 200 авто, ждать проезда приходилось около часа. На выезд из Крыма очередей не было.На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил накануне замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика
Крымский мост: обстановка на утро понедельника

На Крымском мосту утром в понедельник нет очередей

06:13 27.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту утром в понедельник свободен, очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - приводятся данные на 6.00.
При этом за час до этого со стороны Краснодарского края перед досмотровыми комплексами стояли более 200 авто, ждать проезда приходилось около часа. На выезд из Крыма очередей не было.
На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил накануне замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
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