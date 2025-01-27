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Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школах
Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школах - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школах
Появление первого в России закона о борьбе с травлей в школах только подтолкнет общество к активному обсуждению проблемы и поиску ее решений, но точный рецепт... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T08:02
2025-01-27T08:02
2025-01-27T08:25
мнения
радио "спутник в крыму"
дети
школа
общество
евгений костылев
буллинг
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Появление первого в России закона о борьбе с травлей в школах только подтолкнет общество к активному обсуждению проблемы и поиску ее решений, но точный рецепт от этого недуга даст не документ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник председателя Общественной палаты Крыма по образованию Евгений Костылев.По словам Костылева, ситуация с девиантным поведением детей в школах из года в год не меняется, несмотря на то, что система образования определенным образом пытается решить эту проблему.Однако все это уже работа с последствиями, тогда как проблему необходимо заранее уметь разглядеть, чтобы купировать ее развитие на уровне класса, подчеркнул специалист."На мой взгляд, школа должна сформировать комфортную среду для учебы", – считает эксперт.Формирование такой среды станет необходимостью с появлением первого в России закона о буллинге, потому что с точки зрения акцентов закон подтолкнет общество к обсуждению проблемы и поиску ее решений, считает Костылев.И здесь возникает следующая трудность: нехватка специалистов, добавил он. В частности, для так называемой службы медиации (примирения) в каждой школе, что, как уже известно, предполагается законопроектом.Новый закон, даже если он просто декларативно будет принят, подтолкнет к этому образовательные учреждения, уверен эксперт.Таких специалистов можно готовить и на дополнительных курсах на уровне региональных институтов последипломного образования, считает он. Подобная практика кое-где уже есть, но это нужно ввести в массовость, подчеркнул Костылев.При этом, по его мнению, функции медиатора способен выполнять даже не человек на специальной должности школьного психолога, а классный руководитель, если он к этой части своей работы подготовлен. А помогать ему в этом должен староста класса, которого учитель выберет не по принципу "Машенька – хорошая девочка", а потому что этот ребенок – лидер.И тут обнаруживается еще одна требующая внимания проблема, считает Костылев.Ни один ребенок не хочет быть плохим – все хотят быть хорошими, считает эксперт. Но не всем это удается в силу интеллектуальных способностей, особенностей характера, педагогической запущенности и содержанию воспитательной работы дома.А потому он уверен, что никакая полиция, служба опеки и никакие законы сами по себе не помогут избавиться от буллинга как проблемы, которая уже обсуждается на уровне государства. Потому что путь к искоренению травли в школах лежит не через ограничения, запреты и угрозы, а через поддержку, понимание и любовь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Буллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессораРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первымИдеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школе
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мнения, дети, школа, общество, евгений костылев, буллинг, крым
Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школах
Закон РФ против буллинга подтолкнет общество решать проблему на всех уровнях – эксперт
08:02 27.01.2025 (обновлено: 08:25 27.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым.
Появление первого в России закона о борьбе с травлей в школах только подтолкнет общество к активному обсуждению проблемы и поиску ее решений, но точный рецепт от этого недуга даст не документ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал советник председателя Общественной палаты Крыма по образованию Евгений Костылев.
По словам Костылева, ситуация с девиантным поведением детей в школах из года в год не меняется, несмотря на то, что система образования определенным образом пытается решить эту проблему.
"В каждой школе есть совет профилактики, и если ребенок уж совсем "накосячил", он вместе с родителями приглашается на заседания совета. Там органы опеки и попечительства, сотрудники правоохранительных органов присутствуют, курирующий заместитель директора по воспитательной работе. И ситуация раскрывается вместе с классным руководителем и родителями: что делать", – рассказал Костылев.
Однако все это уже работа с последствиями, тогда как проблему необходимо заранее уметь разглядеть, чтобы купировать ее развитие на уровне класса, подчеркнул специалист.
"На мой взгляд, школа должна сформировать комфортную среду для учебы", – считает эксперт.
Формирование такой среды станет необходимостью с появлением первого в России закона о буллинге, потому что с точки зрения акцентов закон подтолкнет общество к обсуждению проблемы и поиску ее решений, считает Костылев.
И здесь возникает следующая трудность: нехватка специалистов, добавил он. В частности, для так называемой службы медиации (примирения) в каждой школе, что, как уже известно, предполагается законопроектом.
"Служба медиации конечно, нужна в школе. Но для этого мы должны подготовить школьных психологов. То есть не просто психолога вуз должен выпускать, а школьного, который умеет и знает, что делать с детьми. У которого есть набор инструментов для того, чтобы разрешить ситуацию и психологически разобраться в ней", – сказал специалист.
Новый закон, даже если он просто декларативно будет принят, подтолкнет к этому образовательные учреждения, уверен эксперт.
Таких специалистов можно готовить и на дополнительных курсах на уровне региональных институтов последипломного образования, считает он. Подобная практика кое-где уже есть, но это нужно ввести в массовость, подчеркнул Костылев.
При этом, по его мнению, функции медиатора способен выполнять даже не человек на специальной должности школьного психолога, а классный руководитель, если он к этой части своей работы подготовлен. А помогать ему в этом должен староста класса, которого учитель выберет не по принципу "Машенька – хорошая девочка", а потому что этот ребенок – лидер.
И тут обнаруживается еще одна требующая внимания проблема, считает Костылев.
"У нас не учат на классных руководителей. А не все педагоги обладают психолого-педагогической закалкой: в вузах не всегда этому уделяют внимание, особенно в непрофильных. В школах работают люди с разным образованием. Пришел учитель-предметник, ему предложили классное руководство – он согласился, за это есть какая-то доплата. Но может ли он сплотить класс, коллектив?" – оценил ситуацию Костылев.
Ни один ребенок не хочет быть плохим – все хотят быть хорошими, считает эксперт. Но не всем это удается в силу интеллектуальных способностей, особенностей характера, педагогической запущенности и содержанию воспитательной работы дома.
А потому он уверен, что никакая полиция, служба опеки и никакие законы сами по себе не помогут избавиться от буллинга как проблемы, которая уже обсуждается на уровне государства. Потому что путь к искоренению травли в школах лежит не через ограничения, запреты и угрозы, а через поддержку, понимание и любовь.
"Если ребенок ведет себя девиантно, то это крик в нашу сторону о помощи. По-другому крикнуть "Помогите мне!" он не может. И вот услышать этот крик и помочь – самое главное", – подытожил эксперт.
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