https://crimea.ria.ru/20250127/krik-o-pomoschi-v-krymu-otsenili-rol-zakona-o-borbe-s-travley-v-shkolakh-1143609188.html

Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школах

Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школах - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школах

Появление первого в России закона о борьбе с травлей в школах только подтолкнет общество к активному обсуждению проблемы и поиску ее решений, но точный рецепт... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T08:02

2025-01-27T08:02

2025-01-27T08:25

мнения

радио "спутник в крыму"

дети

школа

общество

евгений костылев

буллинг

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Появление первого в России закона о борьбе с травлей в школах только подтолкнет общество к активному обсуждению проблемы и поиску ее решений, но точный рецепт от этого недуга даст не документ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал советник председателя Общественной палаты Крыма по образованию Евгений Костылев.По словам Костылева, ситуация с девиантным поведением детей в школах из года в год не меняется, несмотря на то, что система образования определенным образом пытается решить эту проблему.Однако все это уже работа с последствиями, тогда как проблему необходимо заранее уметь разглядеть, чтобы купировать ее развитие на уровне класса, подчеркнул специалист."На мой взгляд, школа должна сформировать комфортную среду для учебы", – считает эксперт.Формирование такой среды станет необходимостью с появлением первого в России закона о буллинге, потому что с точки зрения акцентов закон подтолкнет общество к обсуждению проблемы и поиску ее решений, считает Костылев.И здесь возникает следующая трудность: нехватка специалистов, добавил он. В частности, для так называемой службы медиации (примирения) в каждой школе, что, как уже известно, предполагается законопроектом.Новый закон, даже если он просто декларативно будет принят, подтолкнет к этому образовательные учреждения, уверен эксперт.Таких специалистов можно готовить и на дополнительных курсах на уровне региональных институтов последипломного образования, считает он. Подобная практика кое-где уже есть, но это нужно ввести в массовость, подчеркнул Костылев.При этом, по его мнению, функции медиатора способен выполнять даже не человек на специальной должности школьного психолога, а классный руководитель, если он к этой части своей работы подготовлен. А помогать ему в этом должен староста класса, которого учитель выберет не по принципу "Машенька – хорошая девочка", а потому что этот ребенок – лидер.И тут обнаруживается еще одна требующая внимания проблема, считает Костылев.Ни один ребенок не хочет быть плохим – все хотят быть хорошими, считает эксперт. Но не всем это удается в силу интеллектуальных способностей, особенностей характера, педагогической запущенности и содержанию воспитательной работы дома.А потому он уверен, что никакая полиция, служба опеки и никакие законы сами по себе не помогут избавиться от буллинга как проблемы, которая уже обсуждается на уровне государства. Потому что путь к искоренению травли в школах лежит не через ограничения, запреты и угрозы, а через поддержку, понимание и любовь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Буллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессораРебенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первымИдеальная мишень: "Полицейский с Рублевки" рассказал о буллинге в школе

https://crimea.ria.ru/20230504/kak-travlya-v-shkole-formiruet-sudbu-ee-uchastnikov--mnenie-psikhologa-1128236637.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дети, школа, общество, евгений костылев, буллинг, крым