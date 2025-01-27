https://crimea.ria.ru/20250127/kiev-poteryal-polovinu-svoikh-prirodnykh-resursov--oni-pereshli-k-rossii-1143706402.html

Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России

Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России

Украина уже лишилась половины своих природных ресурсов – почти 50% ценных природных ископаемых находятся на территории регионов, вошедших в состав РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T17:09

2025-01-27T17:09

2025-01-27T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Украина уже лишилась половины своих природных ресурсов – почти 50% ценных природных ископаемых находятся на территории регионов, вошедших в состав РФ. Об этом заявил бывший главком ВСУ Виктор Муженко.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области в октябре 2022 года вошли в состав России по итогам народного голосования на референдуме.Ранее после освобождения села Шевченко в ДНР под контроль России перешло одно из крупнейших в Европе месторождений лития. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Запасы ценного металла в нем оцениваются в 13,8 миллиона тонн.Литий и его соединения применяют во многих отраслях промышленности. В частности, он используется в ядерной энергетике, электронике, металлургии, силикатной промышленности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских силАрмия России освободила два населенных пункта в ДонбассеЕще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, новые регионы россии, полезные ископаемые, недра