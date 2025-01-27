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Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России
Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России
Украина уже лишилась половины своих природных ресурсов – почти 50% ценных природных ископаемых находятся на территории регионов, вошедших в состав РФ. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T17:09
2025-01-27T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Украина уже лишилась половины своих природных ресурсов – почти 50% ценных природных ископаемых находятся на территории регионов, вошедших в состав РФ. Об этом заявил бывший главком ВСУ Виктор Муженко.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области в октябре 2022 года вошли в состав России по итогам народного голосования на референдуме.Ранее после освобождения села Шевченко в ДНР под контроль России перешло одно из крупнейших в Европе месторождений лития. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Запасы ценного металла в нем оцениваются в 13,8 миллиона тонн.Литий и его соединения применяют во многих отраслях промышленности. В частности, он используется в ядерной энергетике, электронике, металлургии, силикатной промышленности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Славянка и Нескучное в ДНР перешли под контроль российских силАрмия России освободила два населенных пункта в ДонбассеЕще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военных
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новости, россия, новые регионы россии, полезные ископаемые, недра
Киев потерял половину своих природных ресурсов – они перешли к России

Украина лишилась почти половины своих природных ресурсов – экс-главком ВСУ

17:09 27.01.2025
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкШахтер работает в шахте по добыче железной руды
Шахтер работает в шахте по добыче железной руды - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Украина уже лишилась половины своих природных ресурсов – почти 50% ценных природных ископаемых находятся на территории регионов, вошедших в состав РФ. Об этом заявил бывший главком ВСУ Виктор Муженко.
"На сегодняшний день это примерно половина ресурсной базы полезных ископаемых. Донецкая, Луганская области (ДНР и ЛНР – ред.), части Запорожской области и Херсонская – это примерно половина всей ресурсной базы полезных ископаемых из общеукраинских запасов", – цитирует слова Муженко РИА Новости.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области в октябре 2022 года вошли в состав России по итогам народного голосования на референдуме.
Ранее после освобождения села Шевченко в ДНР под контроль России перешло одно из крупнейших в Европе месторождений лития. Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Запасы ценного металла в нем оцениваются в 13,8 миллиона тонн.
Литий и его соединения применяют во многих отраслях промышленности. В частности, он используется в ядерной энергетике, электронике, металлургии, силикатной промышленности.
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НовостиРоссияНовые регионы РоссииПолезные ископаемыеНедра
 
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