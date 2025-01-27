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Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму закрыли на два дня - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму закрыли на два дня
Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму закрыли на два дня - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму закрыли на два дня
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри не будет работать 27 и 28 января по причине проведения технических работ, сообщает официальный Telagram-канал туристического... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T10:58
2025-01-27T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри не будет работать 27 и 28 января по причине проведения технических работ, сообщает официальный Telagram-канал туристического центра Ай-Петри.Воспользоваться канатной дорогой можно с 29 января.Ранее сообщалось, что с 1 февраля по 31 марта канатная дорога на Ай-Петри будет временно закрыта для проведения плановых технических работ по подготовке к весенне-летнему сезону.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедники России - инфографика РИА Новости КрымПроезд на Ай-Петри в Крыму закрыли для автомобилейКогда отремонтируют дорогу от Ялты до Ай-Петри в Крыму
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канатная дорога, канатная дорога на ай-петри, ай-петри, крым, новости крыма, туризм в крыму, ялта
Канатную дорогу на Ай-Петри в Крыму закрыли на два дня

В Крыму канатную дорогу на Ай-Петри закроют 27 и 28 января из-за технических работ

10:58 27.01.2025
 
© Туристический центр Ай-ПетриКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри
© Туристический центр Ай-Петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри не будет работать 27 и 28 января по причине проведения технических работ, сообщает официальный Telagram-канал туристического центра Ай-Петри.
"Канатная дорога на Ай-Петри будет закрыта 27 и 28 января из-за технических работ", - говорится в сообщении.
Воспользоваться канатной дорогой можно с 29 января.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля по 31 марта канатная дорога на Ай-Петри будет временно закрыта для проведения плановых технических работ по подготовке к весенне-летнему сезону.
Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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