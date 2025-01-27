https://crimea.ria.ru/20250127/dlya-chego-budanov-predrek-konets-ukrainy-1143691516.html

Для чего Буданов* предрек конец Украины

Для чего Буданов* предрек конец Украины - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Для чего Буданов* предрек конец Украины

Слова начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* об угрозе существованию страны без скорых мирных переговоров являются... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T12:37

2025-01-27T12:37

2025-01-27T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* об угрозе существованию страны без скорых мирных переговоров являются одним из способов давления на администрацию США и европейских союзников с целью продолжения поддержки киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог и журналист Юрий Светов.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что на встрече военного командования ВСУ с главами Верховной рады и парламентских фракций Буданов* заявил, что если до лета не будет серьезных переговоров по урегулированию конфликта, то "дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины".По мнению аналитика, несмотря на то, что российские войска практически ежедневно освобождают очередные населенные пункты в Донбассе, говорить о крахе ВСУ пока преждевременно."Сопротивление украинских войск, в том же Часовом Яре и Красноармейске, достаточно сильное. Также продолжается накачка Украины вооружениями. Джо Байден (экс-президент США – ред.) перед своим уходом передал Украине деньги и оружие, какие он мог передать. При этом европейские страны продолжают говорить о продолжении помощи Киеву", - указал политолог.Рассуждая о том, могут ли подобные заявления главы ГУР объяснены его политическими амбициями и стремлением занять кресло президента Украины, Светов выразил сомнение в том, что Буданов* в случае проведения президентских выборов получит поддержку главных спонсоров киевского режима."Буданов* и Зеленский – это все-таки наследие ушедшей эпохи Байдена. Американцы будут искать другую фигуру на пост президента Украины. Валерий Залужный (экс-главком ВСУ – ред.) – креатура спецслужб Великобритании. Но американцы, исходя из того, что они хотят переложить содержание Украины на Европу, могут на это пойти. В политическое будущее ни (Алексея) Арестовича*, ни Буданова*, ни Зеленского я не верю", - пояснил эксперт.Ранее исследовательская компания Socis провела опрос политических симпатий украинцев. Согласно результатам, бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный пользуется доверием 72%. На втором месте – Кирилл Буданов*, которому доверяют 46,7% респондентов. Рейтинг доверия Владимира Зеленского, согласно опросу, составляет 40,8%.*внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство США по международному развитию свернуло все проекты на УкраинеЗеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФОфис Зеленского скоро объявит о мобилизации украинцев с 18 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий светов, мнения, украина, кирилл буданов*, владимир зеленский, политика, в мире