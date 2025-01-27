https://crimea.ria.ru/20250127/chast-bakhchisaraya-ostanetsya-bez-sveta-na-den-1143618528.html

Часть Бахчисарая останется без света на день

Часть Бахчисарая останется без света на день - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Часть Бахчисарая останется без света на день

Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов. РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T08:52

2025-01-27T08:52

2025-01-27T08:52

крым

бахчисарай

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электросети

дмитрий скобликов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов."28 января с 9 до 17 часов в связи с проведением ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии", - написал мэр в своем Telegram-канале.По его данным, в указанное время света не будет по улицам Карла Маркса, Комсомольцев-Подпольщиков, Зои Космодемьянской, Восточная, Богдана Хмельницкого, Шмидта, Краснофлотская, Ленина, Горького, Гаспринского, Скалистая, Подгорная, Островского, Вишневая, Автодромная, Солнечная, Можжевеловая, Садовая, Ромашковая, Абрикосовая, Степная, Виноградная, Зеленая, Ореховая, Грушевая, Нагорная, Яблоневая.Также света не будет в переулках Сизова, Киевском, Коцюбинского, Историческом и Угловом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электросети, дмитрий скобликов