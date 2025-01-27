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Часть Бахчисарая останется без света на день
Часть Бахчисарая останется без света на день - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Часть Бахчисарая останется без света на день
Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов. РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T08:52
2025-01-27T08:52
2025-01-27T08:52
крым
бахчисарай
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
электросети
дмитрий скобликов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов."28 января с 9 до 17 часов в связи с проведением ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии", - написал мэр в своем Telegram-канале.По его данным, в указанное время света не будет по улицам Карла Маркса, Комсомольцев-Подпольщиков, Зои Космодемьянской, Восточная, Богдана Хмельницкого, Шмидта, Краснофлотская, Ленина, Горького, Гаспринского, Скалистая, Подгорная, Островского, Вишневая, Автодромная, Солнечная, Можжевеловая, Садовая, Ромашковая, Абрикосовая, Степная, Виноградная, Зеленая, Ореховая, Грушевая, Нагорная, Яблоневая.Также света не будет в переулках Сизова, Киевском, Коцюбинского, Историческом и Угловом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, бахчисарай, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электросети, дмитрий скобликов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Три десятка улиц и переулков в Бахчисарае останутся без света из-за ремонтов на сетях 28 января. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Скобликов.
"28 января с 9 до 17 часов в связи с проведением ремонтных работ произойдет отключение электроэнергии", - написал мэр в своем Telegram-канале.
По его данным, в указанное время света не будет по улицам Карла Маркса, Комсомольцев-Подпольщиков, Зои Космодемьянской, Восточная, Богдана Хмельницкого, Шмидта, Краснофлотская, Ленина, Горького, Гаспринского, Скалистая, Подгорная, Островского, Вишневая, Автодромная, Солнечная, Можжевеловая, Садовая, Ромашковая, Абрикосовая, Степная, Виноградная, Зеленая, Ореховая, Грушевая, Нагорная, Яблоневая.
Также света не будет в переулках Сизова, Киевском, Коцюбинского, Историческом и Угловом.
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