https://crimea.ria.ru/20250127/boi-za-chasov-yar-i-krasnoarmeysk--kakova-situatsiya-na-fronte-1143683463.html

Бои за Часов Яр и Красноармейск – какова ситуация на фронте

Бои за Часов Яр и Красноармейск – какова ситуация на фронте - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Бои за Часов Яр и Красноармейск – какова ситуация на фронте

Российские войска продвигаются вперед в Часовом Яре и Дзержинске (Торецке), выбивая врага с позиций, а также продолжают перерезать линии снабжения группировке... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T10:45

2025-01-27T10:45

2025-01-27T10:45

новости сво

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Российские войска продвигаются вперед в Часовом Яре и Дзержинске (Торецке), выбивая врага с позиций, а также продолжают перерезать линии снабжения группировке ВСУ в Красноармейске (Покровске). Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Также продолжается продвижение российских войск в Дзержинске, где ситуация, по словам Пушилина, "меняется буквально каждый день". Последним укрепрайоном противника в этом населенном пункте является шахта Торецкая.Кроме того, идет продвижение российских подразделений на краснолиманском направлении."На красноармейском направлении продолжают перерезаться линии снабжения противника. Основная работа последних дней была на исключение возможности логистики украинского режима. И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении", - добавил глава республики.Часов Яр расположен в северной части Донецкой Народной Республики, недалеко от Артемовска. Город является важным рубежом обороны ВСУ в этом регионе и имеет стратегическое значение, так как его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянск и Краматорск.Дзержинск (украинское название – Торецк) – мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью в северо-западной части ДНР. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки – одного из крупнейших городов республики. Взятие Дзержинска облегчит снабжение российских войск по участку дороги Донецк – Горловка – Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки противника в Клещеевке. Помимо этого, отсюда можно развивать наступление на северо-запад – в сторону Константиновки.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли по контроль еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила Тимофеевку в ДНР"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости