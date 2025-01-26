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Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах
Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах
В Краснодаре злоумышленник совершил поджог в трех ресторанах за один вечер. Его задержали работники одного из заведений, сообщает пресс-служба МВД Кубани. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T09:34
2025-01-26T09:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре злоумышленник совершил поджог в трех ресторанах за один вечер. Его задержали работники одного из заведений, сообщает пресс-служба МВД Кубани.19-летний житель Динского района Краснодарского края признался в содеянном и пояснил, что совершал поджоги по указанию неизвестных, взломавших его аккаунт. Ему угрожали использовать его личные данные для совершения противоправных действий."Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщают пресс-служба.Ранее в Адыгее были задержаны двое жителей Краснодара, которых подозревают в поджоге сотовой станции "Вымпелкома" в поселке Тлюстенхабль. Задержанные – молодые люди 16 и 19 лет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье задержаны поджигатели электричекВ Екатеринбурге 18-летние юноши готовили терактЖенщина пыталась поджечь банкоматы в Анапе
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, краснодар, краснодарский край, пожар, мвд по краснодарскому краю, происшествия
Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах

В Краснодаре 19-летний парень поджег три ресторана за один вечер

09:34 26.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре злоумышленник совершил поджог в трех ресторанах за один вечер. Его задержали работники одного из заведений, сообщает пресс-служба МВД Кубани.

"25 января в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге в трех заведениях Западного округа города в период времени с 22:27 до 23:30. Работники одного из ресторанов города задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

19-летний житель Динского района Краснодарского края признался в содеянном и пояснил, что совершал поджоги по указанию неизвестных, взломавших его аккаунт. Ему угрожали использовать его личные данные для совершения противоправных действий.
"Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщают пресс-служба.
Ранее в Адыгее были задержаны двое жителей Краснодара, которых подозревают в поджоге сотовой станции "Вымпелкома" в поселке Тлюстенхабль. Задержанные – молодые люди 16 и 19 лет.
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