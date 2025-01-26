https://crimea.ria.ru/20250126/zazheg-ne-po-detski-v-krasnodare-paren-ustroil-pozhar-v-trekh-restoranakh-1143665097.html

Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах

Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах

В Краснодаре злоумышленник совершил поджог в трех ресторанах за один вечер. Его задержали работники одного из заведений, сообщает пресс-служба МВД Кубани. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T09:34

2025-01-26T09:34

2025-01-26T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Краснодаре злоумышленник совершил поджог в трех ресторанах за один вечер. Его задержали работники одного из заведений, сообщает пресс-служба МВД Кубани.19-летний житель Динского района Краснодарского края признался в содеянном и пояснил, что совершал поджоги по указанию неизвестных, взломавших его аккаунт. Ему угрожали использовать его личные данные для совершения противоправных действий."Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщают пресс-служба.Ранее в Адыгее были задержаны двое жителей Краснодара, которых подозревают в поджоге сотовой станции "Вымпелкома" в поселке Тлюстенхабль. Задержанные – молодые люди 16 и 19 лет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье задержаны поджигатели электричекВ Екатеринбурге 18-летние юноши готовили терактЖенщина пыталась поджечь банкоматы в Анапе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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