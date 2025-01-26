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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов
Явка на выборах президента в Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях она достигла уже 50%. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T12:01
2025-01-26T12:01
2025-01-26T12:01
выборы
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента в Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях она достигла уже 50%. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко.Глава ЦИК отметил, что в Брестской и Гомельской областях проголосовал уже 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45, а в Минске — не менее 44 процентов.Кроме того, на участке для голосования номер один, который находится в здании Белорусского госуниверситета физической культуры в Минске, проголосовал действующий глава государства Александр Лукашенко.На должность президента Белоруссии, помимо Лукашенко, претендует еще четыре кандидата: лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада, заявил, что результат предстоящих выборов в Беларуси "не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войскРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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выборы, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, в мире
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов
Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47% - Центризбирком
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента в Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях она достигла уже 50%. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко.
"На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56 процентов. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учетом нарастающих итогов досрочного голосования", — сказал он.
Глава ЦИК отметил, что в Брестской и Гомельской областях проголосовал уже 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45, а в Минске — не менее 44 процентов.
Кроме того, на участке для голосования номер один, который находится в здании Белорусского госуниверситета физической культуры в Минске, проголосовал действующий глава государства Александр Лукашенко.
На должность президента Белоруссии, помимо Лукашенко, претендует еще четыре кандидата: лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию
с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада, заявил, что результат предстоящих выборов в Беларуси "не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов".
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