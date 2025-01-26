https://crimea.ria.ru/20250126/yavka-na-vyborakh-prezidenta-belorussii-prevysila-47-protsentov-1143666698.html

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов

Явка на выборах президента в Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях она достигла уже 50%. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T12:01

2025-01-26T12:01

2025-01-26T12:01

выборы

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1a/1143666579_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_907bb9278cd489f527874404155813ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента в Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях она достигла уже 50%. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко.Глава ЦИК отметил, что в Брестской и Гомельской областях проголосовал уже 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45, а в Минске — не менее 44 процентов.Кроме того, на участке для голосования номер один, который находится в здании Белорусского госуниверситета физической культуры в Минске, проголосовал действующий глава государства Александр Лукашенко.На должность президента Белоруссии, помимо Лукашенко, претендует еще четыре кандидата: лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада, заявил, что результат предстоящих выборов в Беларуси "не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войскРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, в мире