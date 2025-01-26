Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250126/yavka-na-vyborakh-prezidenta-belorussii-prevysila-47-protsentov-1143666698.html
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов
Явка на выборах президента в Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях она достигла уже 50%. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T12:01
2025-01-26T12:01
выборы
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1a/1143666579_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_907bb9278cd489f527874404155813ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента в Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях она достигла уже 50%. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко.Глава ЦИК отметил, что в Брестской и Гомельской областях проголосовал уже 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45, а в Минске — не менее 44 процентов.Кроме того, на участке для голосования номер один, который находится в здании Белорусского госуниверситета физической культуры в Минске, проголосовал действующий глава государства Александр Лукашенко.На должность президента Белоруссии, помимо Лукашенко, претендует еще четыре кандидата: лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада, заявил, что результат предстоящих выборов в Беларуси "не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войскРоссия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1a/1143666579_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_66641f57851c494fe4934eae2009e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, в мире
Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов

Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 47% - Центризбирком

12:01 26.01.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Явка на выборах президента в Белоруссии превысила 47 процентов, а в двух областях она достигла уже 50%. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава Центризбиркома республики Игорь Карпенко.
"На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56 процентов. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но, естественно, это с учетом нарастающих итогов досрочного голосования", — сказал он.
Глава ЦИК отметил, что в Брестской и Гомельской областях проголосовал уже 51 процент избирателей, в Гродненской — 46 процентов, в Витебской и Минской — по 45, а в Минске — не менее 44 процентов.
Кроме того, на участке для голосования номер один, который находится в здании Белорусского госуниверситета физической культуры в Минске, проголосовал действующий глава государства Александр Лукашенко.
На должность президента Белоруссии, помимо Лукашенко, претендует еще четыре кандидата: лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков, экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
23 января Европарламент принял "превентивную" резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов, комментируя реакцию Запада, заявил, что результат предстоящих выборов в Беларуси "не нуждается во внешней оценке западных политиков и псевдоэкспертов".
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"
Россия и Белоруссия проведут учения совместной группировки войск
Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга
 
ВыборыБелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29ЦИК признал выборы президента Белоруссии состоявшимися
13:01Если банк списал соцвыплату на погашение кредита: что делать
12:57Водолазы обследовали корму лежащего на дне танкера "Волгонефть-212"
12:22Масштабное отключение: в Симферополе сутки не будет воды
12:01Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47 процентов
11:56Опасная погода на Кубани: МЧС предупреждает водителей
11:51Илон Маск хочет переименовать Ла-Манш
11:27Правительство РФ утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории
10:55В ЦРУ заявили о лабораторном происхождении вируса COVID-19
10:14Правительство выделило средства на ликвидацию последствий ЧС с танкерами
10:04В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута на 17 участках
09:45Последний "Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево
09:34Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах
09:21В Севастополе открыли рейд
09:20Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
08:53Когда крымчане рискуют получить статью о финансировании терроризма
08:11Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году
07:32Комфорт и безопасность: сколько дворов благоустроят в Крыму за год
07:01Беспилотники уничтожены в Рязанской области
06:38"США получат Гренландию" - заявление Трампа
Лента новостейМолния