https://crimea.ria.ru/20250126/vesennee-teplo-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-26-yanvarya-1143648575.html

Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января

Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января

В воскресенье в Крыму без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T00:01

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погода

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крымская погода

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов, днем потеплеет до +12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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