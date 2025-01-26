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Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января
Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января
В воскресенье в Крыму без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T00:01
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погода
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крымская погода
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов, днем потеплеет до +12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января

Погода в Крыму 26 января

00:01 26.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха в воскресенье: ночью -1…+4, на южном побережье до +7; днем +8…+13, в горах +4…+6", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов, днем потеплеет до +12.
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Заголовок открываемого материала
00:01Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января
00:00Какой сегодня праздник: 26 января
22:01Ужесточение контроля на Крымском мосту и откачка мазута: главное за день
21:46Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее
21:33Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"
21:14Как избежать нападения собак на людей – мнение эксперта
20:58Зарезал женщину и двоих малолетних детей: трагедия в Марий Эл
20:37В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора
20:14Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ
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19:31"Свадебный бум" – в Симферополе за день поженились 35 пар
19:12В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит
18:54В Симферополе загорелась машина
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18:10Бабушка и две внучки погибли на пожаре в девятиэтажке
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