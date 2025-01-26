https://crimea.ria.ru/20250126/vesennee-teplo-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-26-yanvarya-1143648575.html
Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января
Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января
В воскресенье в Крыму без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T00:01
2025-01-26T00:01
2025-01-26T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
новости крыма
крым
евпатория
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37dd5914a743f1c1746047092d67dd5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов, днем потеплеет до +12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
крым
евпатория
судак
феодосия
ялта
алушта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136585136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_293c704c67b74930dcb65a296b56560b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, новости крыма, крым, евпатория, судак, феодосия, ялта, алушта
Весеннее тепло: чего ждать от погоды в Крыму 26 января
Погода в Крыму 26 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12м/с. Температура воздуха в воскресенье: ночью -1…+4, на южном побережье до +7; днем +8…+13, в горах +4…+6", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов, днем потеплеет до +12.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.