https://crimea.ria.ru/20250126/v-sevastopole-zakryt-reyd---nachalo-raboty-transporta-otlozhili-1143663035.html

В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили

В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили - РИА Новости Крым, 26.01.2025

В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили

В Севастополе отложили начало работы паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T06:01

2025-01-26T06:01

2025-01-26T06:25

севастополь

новости севастополя

транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

северная сторона

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе отложили начало работы паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки сообщения через буту не сообщается.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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