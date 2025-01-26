https://crimea.ria.ru/20250126/v-sevastopole-zakryt-reyd---nachalo-raboty-transporta-otlozhili-1143663035.html
В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили
В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили - РИА Новости Крым, 26.01.2025
В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили
В Севастополе отложили начало работы паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T06:01
2025-01-26T06:01
2025-01-26T06:25
севастополь
новости севастополя
транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
северная сторона
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378086_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a30688ea2b0c5a74f886c551b3fed97a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе отложили начало работы паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки сообщения через буту не сообщается.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378086_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4d7e6f5f735efc66127170420b57e00a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили
В Севастополе закрыт рейд - начало работы морского транспорта отложили
06:01 26.01.2025 (обновлено: 06:25 26.01.2025)