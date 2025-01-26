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В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили
В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили - РИА Новости Крым, 26.01.2025
В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили
В Севастополе отложили начало работы паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T06:01
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севастополь
новости севастополя
транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
северная сторона
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе отложили начало работы паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки сообщения через буту не сообщается.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыт рейд - начало работы транспорта отложили

В Севастополе закрыт рейд - начало работы морского транспорта отложили

06:01 26.01.2025 (обновлено: 06:25 26.01.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе отложили начало работы паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Начало работы морского пассажирского транспорта откладывается", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки сообщения через буту не сообщается.
Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
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СевастопольНовости СевастополяТранспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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