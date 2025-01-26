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В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 26.01.2025
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки
В Севастополе второй раз за сутки перекрыли рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T15:27
2025-01-26T15:40
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки перекрыли рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В воскресенье утром движение морского транспорта также было приостановлено.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости, паромы и катера в севастополе
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки

В Севастополе остановили морской транспорт и закрыли рейд

15:27 26.01.2025 (обновлено: 15:40 26.01.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки перекрыли рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В воскресенье утром движение морского транспорта также было приостановлено.
Причина остановки не указывается.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
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СевастопольМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяНовостиПаромы и катера в Севастополе
 
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