https://crimea.ria.ru/20250126/v-sevastopole-perekryli-reyd-1143670257.html
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 26.01.2025
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки
В Севастополе второй раз за сутки перекрыли рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T15:27
2025-01-26T15:27
2025-01-26T15:40
севастополь
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости
паромы и катера в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd5184d15f5c4f03c7c6677af5b50ea6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки перекрыли рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В воскресенье утром движение морского транспорта также было приостановлено.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378198_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9356ebe8c85db999febe5d703dddaf40.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости, паромы и катера в севастополе
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки
В Севастополе остановили морской транспорт и закрыли рейд
15:27 26.01.2025 (обновлено: 15:40 26.01.2025)