https://crimea.ria.ru/20250126/v-sevastopole-perekryli-reyd-1143670257.html

В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки

В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки - РИА Новости Крым, 26.01.2025

В Севастополе перекрыли рейд второй раз за сутки

В Севастополе второй раз за сутки перекрыли рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T15:27

2025-01-26T15:27

2025-01-26T15:40

севастополь

морской транспорт

департамент транспорта севастополя

новости

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки перекрыли рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В воскресенье утром движение морского транспорта также было приостановлено.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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