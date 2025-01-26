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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 26.01.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T09:21
2025-01-26T09:29
севастополь
паромы и катера в севастополе
северная сторона
безопасность республики крым и севастополя
крым
транспорт
морской транспорт
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение в городе в воскресенье утром не начало работу. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Паромы являются метеозависимым транспортом. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, безопасность республики крым и севастополя, крым, транспорт, морской транспорт, новости севастополя
В Севастополе открыли рейд

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

09:21 26.01.2025 (обновлено: 09:29 26.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Морское сообщение в городе в воскресенье утром не начало работу. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Паромы являются метеозависимым транспортом. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
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