https://crimea.ria.ru/20250126/v-sevastopole-otkryli-reyd-1143664850.html

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 26.01.2025

В Севастополе открыли рейд

В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T09:21

2025-01-26T09:21

2025-01-26T09:29

севастополь

паромы и катера в севастополе

северная сторона

безопасность республики крым и севастополя

крым

транспорт

морской транспорт

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение в городе в воскресенье утром не начало работу. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Паромы являются метеозависимым транспортом. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250126/dva-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-u-beregov-kryma-1143664746.html

севастополь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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