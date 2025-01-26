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В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута на 17 участках - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута на 17 участках
В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута на 17 участках - РИА Новости Крым, 26.01.2025
В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута на 17 участках
За прошедшие сутки локальные выбросы фракций нефтепродуктов зафиксированы на 17 участках побережья Черного моря протяженностью свыше 63 километров. Об этом... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T10:04
2025-01-26T10:04
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки локальные выбросы фракций нефтепродуктов зафиксированы на 17 участках побережья Черного моря протяженностью свыше 63 километров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Идет работа по их ликвидации.В акватории Черного моря за сутки обследовали 153 квадратных километра, сорбентом обработано 2300 квадратных метров водной глади. Водолазы МЧС России с помощью телеуправляемых подводных аппаратов продолжают обследование затонувших частей танкеров, а также осуществляют сбор нефтепродуктов с морского дна вдоль побережья.В Краснодарском крае обследуют 265 километров. Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С берега за сутки вывезено 2 300 тонн загрязненного песка и грунта, всего свыше 174 000 тонн.В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено 185 километров береговой линии.В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 592 тонн загрязненного песка и грунта.25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до 1 марта проверят состояние пляжей после ЧП с мазутомВ Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфиновЗапущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, краснодарский край, новости
В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута на 17 участках

На 17 участках берега Черного моря произошли локальные выбросы мазута

10:04 26.01.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоследствия разлива мазута в Черном море
Последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки локальные выбросы фракций нефтепродуктов зафиксированы на 17 участках побережья Черного моря протяженностью свыше 63 километров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Идет работа по их ликвидации.
"Всего с начала работ очищено более 303 километров берега, собрано свыше 175 000 тонн загрязненного грунта, вывезено на площадки временного хранения - 134 000 тонн", - говорится в сообщении.
В акватории Черного моря за сутки обследовали 153 квадратных километра, сорбентом обработано 2300 квадратных метров водной глади. Водолазы МЧС России с помощью телеуправляемых подводных аппаратов продолжают обследование затонувших частей танкеров, а также осуществляют сбор нефтепродуктов с морского дна вдоль побережья.
В Краснодарском крае обследуют 265 километров. Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С берега за сутки вывезено 2 300 тонн загрязненного песка и грунта, всего свыше 174 000 тонн.
В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено 185 километров береговой линии.
В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 592 тонн загрязненного песка и грунта.
25 января специалисты Морспасслужбы завершили откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия. В битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн.
24 января в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута. Решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь региону из резервного фонда российского правительства, пояснили в МЧС.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
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Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКраснодарский крайНовости
 
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