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"В детский сад привезли наркотики и оружие": Захарова высмеяла Зеленского
"В детский сад привезли наркотики и оружие": Захарова высмеяла Зеленского - РИА Новости Крым, 26.01.2025
"В детский сад привезли наркотики и оружие": Захарова высмеяла Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о запрете переговоров с Россией всем, кроме... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T14:39
2025-01-26T14:39
2025-01-26T14:39
мария захарова
мнения
владимир зеленский
украина
россия
политика
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о запрете переговоров с Россией всем, кроме себя.Ранее Зеленский заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров.И отметила, что степень цинизма Зеленского и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками поражает.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что без отмены Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режима заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Глава киевского режима в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз подчеркнул, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО Зеленский пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. По его словам, такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для начала переговоров по УкраинеГотов ли Зеленский отказаться от КрымаТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
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мария захарова, мнения, владимир зеленский, украина, россия, политика, переговоры
"В детский сад привезли наркотики и оружие": Захарова высмеяла Зеленского
Захарова высмеяла слова Зеленского о запрете переговоров с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о запрете переговоров с Россией всем, кроме себя.
Ранее Зеленский заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров.
"Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров", – написала Захарова в своем Telegram-канале.
И отметила, что степень цинизма Зеленского и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками поражает.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что без отмены Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге
об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режима заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.
Глава киевского режима в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз подчеркнул, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.
По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО Зеленский пытается продемонстрировать свою уступчивость
в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. По его словам, такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.
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