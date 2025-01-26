https://crimea.ria.ru/20250126/v-detskiy-sad-privezli-narkotiki-i-oruzhie-zakharova-vysmeyala-zelenskogo-1143669068.html

"В детский сад привезли наркотики и оружие": Захарова высмеяла Зеленского

"В детский сад привезли наркотики и оружие": Захарова высмеяла Зеленского - РИА Новости Крым, 26.01.2025

"В детский сад привезли наркотики и оружие": Захарова высмеяла Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о запрете переговоров с Россией всем, кроме... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T14:39

2025-01-26T14:39

2025-01-26T14:39

мария захарова

мнения

владимир зеленский

украина

россия

политика

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/14/1142789518_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_850c17038c14369ccb8c0436935e1631.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов о запрете переговоров с Россией всем, кроме себя.Ранее Зеленский заявил, что остановил "сепаратизм" в государстве, запретив любым представителям и политическим деятелям проводить переговоры. При этом себя он назвал лидером тех или иных переговоров.И отметила, что степень цинизма Зеленского и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками поражает.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что без отмены Зеленским указа о запрете переговоров с Россией сложно говорить о каком-либо полноценном диалоге об урегулировании конфликта. Он призвал спонсоров киевского режима заставить Зеленского отменить запрет на переговоры.Глава киевского режима в интервью Bloomberg на полях форума в Давосе заявил, что основой для переговоров по Украине может быть возвращение России "как минимум к границам 2022 года", когда началась спецоперация. Также он в очередной раз подчеркнул, что Украина никогда не признает российскую принадлежность новых регионов и, в частности, Крыма.По словам военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, озвучивая тезис об основе для "справедливых переговоров" с Россией и границах до начала СВО Зеленский пытается продемонстрировать свою уступчивость в вопросе урегулирования конфликта, но это выглядит жалко. По его словам, такие условия абсолютно несовместимы ни с целями специальной военной операции, ни с Конституцией РФ, ни с текущим положением дел на фронте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для начала переговоров по УкраинеГотов ли Зеленский отказаться от КрымаТрамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, владимир зеленский, украина, россия, политика, переговоры