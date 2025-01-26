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Репетиция смены сезонов и гигантский антициклон: погода в Крыму на неделе

Репетиция смены сезонов и гигантский антициклон: погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Репетиция смены сезонов и гигантский антициклон: погода в Крыму на неделе

Большую часть недели в Крыму будет господствовать теплая и солнечная погода, характерная для середины марта, после чего произойдет ее ухудшение, которое,... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T20:15

2025-01-26T20:15

2025-01-26T20:15

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

прогноз

природа

крым

новости крыма

центр погоды "фобос"

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В Крыму солнечную и теплую погоду к концу недели сменят небольшие дожди В Крыму солнечную и теплую погоду к концу недели сменят небольшие дожди audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Большую часть недели в Крыму будет господствовать теплая и солнечная погода, характерная для середины марта, после чего произойдет ее ухудшение, которое, однако, будет весьма символическим и не принесет опасных явлений со штормовыми предупреждениями. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, погода на неделе подхватит добрую эстафету минувших выходных и на протяжении нескольких дней будет оставаться однообразной, но не скучной, потому что принесет только позитив.Крым в эти дни будет находиться под влиянием юго-западной периферии гигантского антициклона, потому погода обещает быть солнечной и без каких-либо осадков.Но к концу недели регион все же попадет под влияние передней части продвигающегося атлантического циклона."Соответственно, облачность начнет постепенно уплотняться. Не исключаю, что могут брызнуть небольшие дожди. Ночью температура где-то +4…+9, а днем +6…+11 градусов", – прогнозирует эксперт.Небольшое ухудшение погоды к выходным он называет символическим, поскольку оно не будет нести никакой угрозы с точки зрения штормовых предупреждений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цикламен, жасмин и подснежники: в Крым пришла веснаВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы

https://crimea.ria.ru/20250125/grachi-prileteli-medvedi-gulyayut-vesna-v-rossii-nastupit-ranshe-sroka-1143623770.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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