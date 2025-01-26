https://crimea.ria.ru/20250126/repetitsiya-smeny-sezonov-i-gigantskiy-antitsiklon-pogoda-v-krymu-na-nedele-1143622779.html
Репетиция смены сезонов и гигантский антициклон: погода в Крыму на неделе
Репетиция смены сезонов и гигантский антициклон: погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Репетиция смены сезонов и гигантский антициклон: погода в Крыму на неделе
Большую часть недели в Крыму будет господствовать теплая и солнечная погода, характерная для середины марта, после чего произойдет ее ухудшение, которое,... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T20:15
2025-01-26T20:15
2025-01-26T20:15
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
прогноз
природа
крым
новости крыма
центр погоды "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069109_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7458ac8e79abb07c5a6d35c0edc1a834.jpg
В Крыму солнечную и теплую погоду к концу недели сменят небольшие дожди
В Крыму солнечную и теплую погоду к концу недели сменят небольшие дожди
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Большую часть недели в Крыму будет господствовать теплая и солнечная погода, характерная для середины марта, после чего произойдет ее ухудшение, которое, однако, будет весьма символическим и не принесет опасных явлений со штормовыми предупреждениями. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, погода на неделе подхватит добрую эстафету минувших выходных и на протяжении нескольких дней будет оставаться однообразной, но не скучной, потому что принесет только позитив.Крым в эти дни будет находиться под влиянием юго-западной периферии гигантского антициклона, потому погода обещает быть солнечной и без каких-либо осадков.Но к концу недели регион все же попадет под влияние передней части продвигающегося атлантического циклона."Соответственно, облачность начнет постепенно уплотняться. Не исключаю, что могут брызнуть небольшие дожди. Ночью температура где-то +4…+9, а днем +6…+11 градусов", – прогнозирует эксперт.Небольшое ухудшение погоды к выходным он называет символическим, поскольку оно не будет нести никакой угрозы с точки зрения штормовых предупреждений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цикламен, жасмин и подснежники: в Крым пришла веснаВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустыньВ Крыму активизируются клещи из-за аномально теплой зимы
https://crimea.ria.ru/20250125/grachi-prileteli-medvedi-gulyayut-vesna-v-rossii-nastupit-ranshe-sroka-1143623770.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069109_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2ad76bc3a91861fe768f3d34d621c801.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, прогноз, природа, крым, новости крыма, центр погоды "фобос"
Репетиция смены сезонов и гигантский антициклон: погода в Крыму на неделе
В Крыму солнечную и теплую погоду к концу недели сменят небольшие дожди – "ФОБОС"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым.
Большую часть недели в Крыму будет господствовать теплая и солнечная погода, характерная для середины марта, после чего произойдет ее ухудшение, которое, однако, будет весьма символическим и не принесет опасных явлений со штормовыми предупреждениями. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, погода на неделе подхватит добрую эстафету минувших выходных и на протяжении нескольких дней будет оставаться однообразной, но не скучной, потому что принесет только позитив.
"По ночам в среднем столбики термометров будут колебаться от 0 до +5 градусов. Может быть во вторник мы зацепимся за +1… +4, но днем +7… +12. А в среду даже +8… +13. Ну а в четверг до +9… +14 градусов. Это уже вторая половина марта по многолетним климатическим наблюдениям", – сказал Тишковец.
Крым в эти дни будет находиться под влиянием юго-западной периферии гигантского антициклона, потому погода обещает быть солнечной и без каких-либо осадков.
Но к концу недели регион все же попадет под влияние передней части продвигающегося атлантического циклона.
"Соответственно, облачность начнет постепенно уплотняться. Не исключаю, что могут брызнуть небольшие дожди. Ночью температура где-то +4…+9, а днем +6…+11 градусов", – прогнозирует эксперт.
Небольшое ухудшение погоды к выходным он называет символическим, поскольку оно не будет нести никакой угрозы с точки зрения штормовых предупреждений.
"А если подытожить, то можно сказать, что предстоящая семидневка пройдет под знаком репетиции весны. Конечно, до календарной еще больше месяца. Тем не менее это первый звоночек о том, что не за горами смена климатических сезонов", – заключил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: