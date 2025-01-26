https://crimea.ria.ru/20250126/pravitelstvo-rf-utverdil-sozdanie-reabilitatsionnogo-tsentra-v-evpatorii-1143665979.html

Правительство РФ утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории

Правительство РФ утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Правительство РФ утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории

Правительство РФ утвердило постановление о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T11:27

2025-01-26T11:27

2025-01-26T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило постановление о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории, сообщила пресс-служба кабмина."В России начнет работу еще один медицинский центр, где дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также соматическими заболеваниями будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Распоряжение о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято по поручению президента.Также, по данным пресс-службы, для работы с пациентами будет использоваться современное оборудование, что позволит применять уникальные технологии медицинской реабилитации, созданные индивидуально для каждого ребенка, исходя из состояния его здоровья.Кроме того, в дальнейшем в составе центра планируется запустить работу консультационно-диагностического корпуса с дневным стационаром на 75 мест в смену, а также открыть пансионат для детей с родителями на 150 мест.Первый реабилитационный центр "Кораблик" был открыт в июне 2023 года в подмосковном Подольске с участием главы государства. На данный момент, помимо центра в Евпатории, строится еще один федеральный центр "Кораблик" – в Новосибирской области.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииКрым благоустроят за восемь миллиардов рублей

https://crimea.ria.ru/20250124/detskiy-reabilitatsionnyy-tsentr-v-evpatorii--kak-idut-raboty-1143601869.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, правительство россии, мойнаки, новости крыма, крым