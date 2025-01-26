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Правительство РФ утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Правительство РФ утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории
Правительство РФ утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Правительство РФ утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории
Правительство РФ утвердило постановление о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T11:27
2025-01-26T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило постановление о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории, сообщила пресс-служба кабмина."В России начнет работу еще один медицинский центр, где дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также соматическими заболеваниями будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Распоряжение о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято по поручению президента.Также, по данным пресс-службы, для работы с пациентами будет использоваться современное оборудование, что позволит применять уникальные технологии медицинской реабилитации, созданные индивидуально для каждого ребенка, исходя из состояния его здоровья.Кроме того, в дальнейшем в составе центра планируется запустить работу консультационно-диагностического корпуса с дневным стационаром на 75 мест в смену, а также открыть пансионат для детей с родителями на 150 мест.Первый реабилитационный центр "Кораблик" был открыт в июне 2023 года в подмосковном Подольске с участием главы государства. На данный момент, помимо центра в Евпатории, строится еще один федеральный центр "Кораблик" – в Новосибирской области.Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детейВ Крыму построят спортивные объекты за средства от национализацииКрым благоустроят за восемь миллиардов рублей
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РИА Новости Крым
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евпатория, правительство россии, мойнаки, новости крыма, крым
Правительство РФ утвердило создание реабилитационного центра в Евпатории

Кабмин утвердил создание реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории

11:27 26.01.2025 (обновлено: 13:00 26.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной в Евпатории
На набережной в Евпатории - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Правительство РФ утвердило постановление о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" в Евпатории, сообщила пресс-служба кабмина.
"В России начнет работу еще один медицинский центр, где дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов чувств, а также соматическими заболеваниями будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь. Распоряжение о создании Федерального реабилитационного центра "Кораблик "Мойнаки" подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято по поручению президента.
"Завершается строительство I этапа центра, который разместится в Евпатории рядом с Мойнакским озером. В стационаре, рассчитанном на 300 коек, будут проходить реабилитацию дети в возрасте от 3 месяцев до 18 лет с тяжелыми черепно-мозговыми и спинномозговыми травмами, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниям", - рассказали в правительстве.
Также, по данным пресс-службы, для работы с пациентами будет использоваться современное оборудование, что позволит применять уникальные технологии медицинской реабилитации, созданные индивидуально для каждого ребенка, исходя из состояния его здоровья.
Кроме того, в дальнейшем в составе центра планируется запустить работу консультационно-диагностического корпуса с дневным стационаром на 75 мест в смену, а также открыть пансионат для детей с родителями на 150 мест.
"Подписанное распоряжение – часть работы по исполнению поручений президента, которые были даны по итогам Послания Федеральному Собранию в феврале 2019 года", - отметили в пресс-службе.
Первый реабилитационный центр "Кораблик" был открыт в июне 2023 года в подмосковном Подольске с участием главы государства. На данный момент, помимо центра в Евпатории, строится еще один федеральный центр "Кораблик" – в Новосибирской области.
Федеральный детский реабилитационный центр площадью около 100 тысяч "квадратов" строится по поручению Президента России Владимира Путина на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он создается как "Умная клиника" и станет многопрофильным центром для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата и иными заболеваниями.
Старт строительству центра был дан в июне 2023 года. Глава Крыма тогда отметил, что Евпаторийский регион обладает уникальными климатическими характеристиками, что делает его идеальным местом для детского круглогодичного курорта.
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