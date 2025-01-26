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"Орешник" в Белоруссии и новые выбросы мазута на Кубани: главное за день - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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"Орешник" в Белоруссии и новые выбросы мазута на Кубани: главное за день
"Орешник" в Белоруссии и новые выбросы мазута на Кубани: главное за день - РИА Новости Крым, 26.01.2025
"Орешник" в Белоруссии и новые выбросы мазута на Кубани: главное за день
В Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, где в РБ будет установлен российский ракетный комплекс... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T22:03
2025-01-26T22:03
главное за день
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, где в РБ будет установлен российский ракетный комплекс "Орешник". В ЦРУ заявили, что COVID-19 был искусственно выведен в лаборатории Уханя. В Краснодарском крае обнаружены новые локальные выбросы мазута на 17 участках. Российские военные в зоне СВО заняли села Великая Новоселка и Зеленое, в Черном море уничтожены два безэкипажных морских катера, направлявшиеся к побережью Крыма. Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выборы президента БелоруссииНа выборах президента Белоруссии, по данным экзит-поллов к вечеру воскресенья, большинство голосов набирает действующий президент страны Александр Лукашенко – за него проголосовали 87,6% избирателей.Лукашенко проголосовал на участке для голосования номер один, который находится в здании Белорусского госуниверситета физической культуры в Минске.По данным ЦИК Беларуси, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70%. Предварительные итоги выборов огласят 27 января."Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят системуРоссийские ракетные комплексы "Орешник" планируется разместить на территории Белоруссии, ближе к Смоленску. Об этом заявил журналистам президент РБ Александр Лукашенко."У нас буквально со дня на день будет "Орешник". Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию", – сказал Лукашенко журналистам.В ЦРУ заявили о лабораторном происхождении вируса COVID-19В новом отчете ЦРУ сказано, что вирус COVID-19 с большой долей вероятности был выведен лабораторным способом. Об этом сообщила The New York Times ."Джон Рэтклифф, новый директор ЦРУ, давно поддерживал гипотезу об утечке из лаборатории. Он сказал, что это важная разведывательная информация, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений", – говорится в статье.Ранее на протяжении нескольких лет аналитики ЦРУ заявляли, что у них недостаточно информации для выводов о том, возник ли вирус COVID-19 естественным образом на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань или был выведен искусственно. Теперь в ведомстве изменили свою позицию.В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазутаЛокальные выбросы фракций нефтепродуктов за прошедшие сутки зафиксированы на 17 участках побережья Черного моря протяженностью свыше 63 километров. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС России. Идет работа по их ликвидации."Всего с начала работ очищено более 303 километров берега, собрано свыше 175 000 тонн загрязненного грунта, вывезено на площадки временного хранения 134 000 тонн", – говорится в сообщении.Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.В зоне СВО освобождены два населенных пунктаВ Донецкой народной республике освобождены населенные пункты Великая Новоселка и Зеленое, сообщили в Минобороны РФ."26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.Также в воскресенье в оборонном ведомстве РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Зеленое в ДНР.Два безэкипажных катера уничтожены в Черном мореВ Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших к побережью Крыма. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря, сообщили в Минобороны."Утром дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", – говорится в сообщении.Днем в Севастополе был объявлен сигнал угрозы баллистики, который отменили через полчаса.Илон Маск хочет переименовать Ла-МаншАмериканский предприниматель и миллиардер Илон Маск, назначенный главой новосозданного департамента эффективности правительства США, предложил назвать пролив Ла-Манш между Францией и Англией "каналом Джорджа Вашингтона" по имени первого президента США."Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию", – написал Маск на своей странице в соцсети X, приложив к публикации географическую карту пролива, на которой он уже назван в честь Вашингтона.
https://crimea.ria.ru/20250126/mir-na-ukraine-i-dialog-s-zapadom-glavnye-zayavleniya-lukashenko-1143669374.html
https://crimea.ria.ru/20250126/agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyu-svernulo-vse-proekty-na-ukraine-1143672590.html
https://crimea.ria.ru/20250126/zazheg-ne-po-detski-v-krasnodare-paren-ustroil-pozhar-v-trekh-restoranakh-1143665097.html
https://crimea.ria.ru/20250126/zemletryasenie-zafiksirovano-v-kaspiyskom-more-1143674006.html
https://crimea.ria.ru/20250126/kogda-krymchane-riskuyut-poluchit-statyu-o-finansirovanii-terrorizma-1143544714.html
https://crimea.ria.ru/20250126/bespilotniki-unichtozheny-v-ryazanskoy-oblasti-1143663659.html
https://crimea.ria.ru/20250126/ssha-poluchat-grenlandiyu---zayavlenie-trampa-1143663157.html
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главное за день, новости, новости крыма, крым, россия
"Орешник" в Белоруссии и новые выбросы мазута на Кубани: главное за день

Размещение "Орешника" в Белоруссии и новые загрязнения мазутом на Кубани: главное за день

22:03 26.01.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВыборы президента в Белоруссии
Выборы президента в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, где в РБ будет установлен российский ракетный комплекс "Орешник". В ЦРУ заявили, что COVID-19 был искусственно выведен в лаборатории Уханя. В Краснодарском крае обнаружены новые локальные выбросы мазута на 17 участках. Российские военные в зоне СВО заняли села Великая Новоселка и Зеленое, в Черном море уничтожены два безэкипажных морских катера, направлявшиеся к побережью Крыма. Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Джорджа Вашингтона.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Выборы президента Белоруссии

На выборах президента Белоруссии, по данным экзит-поллов к вечеру воскресенья, большинство голосов набирает действующий президент страны Александр Лукашенко – за него проголосовали 87,6% избирателей.
Лукашенко проголосовал на участке для голосования номер один, который находится в здании Белорусского госуниверситета физической культуры в Минске.
По данным ЦИК Беларуси, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70%. Предварительные итоги выборов огласят 27 января.
Голосование А. Лукашенко на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
18:35
Мир на Украине и диалог с Западом: главные заявления Лукашенко

"Орешник" в Белоруссии: Лукашенко рассказал, где разместят систему

Российские ракетные комплексы "Орешник" планируется разместить на территории Белоруссии, ближе к Смоленску. Об этом заявил журналистам президент РБ Александр Лукашенко.
"У нас буквально со дня на день будет "Орешник". Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию", – сказал Лукашенко журналистам.
Значки с флагами США и Украины на лацкане пиджака - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
18:07
Агентство США по международному развитию свернуло все проекты на Украине

В ЦРУ заявили о лабораторном происхождении вируса COVID-19

В новом отчете ЦРУ сказано, что вирус COVID-19 с большой долей вероятности был выведен лабораторным способом. Об этом сообщила The New York Times .
"Джон Рэтклифф, новый директор ЦРУ, давно поддерживал гипотезу об утечке из лаборатории. Он сказал, что это важная разведывательная информация, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений", – говорится в статье.
Ранее на протяжении нескольких лет аналитики ЦРУ заявляли, что у них недостаточно информации для выводов о том, возник ли вирус COVID-19 естественным образом на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань или был выведен искусственно. Теперь в ведомстве изменили свою позицию.
МЧС - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
09:34
Зажег не по-детски: в Краснодаре парень устроил пожар в трех ресторанах

В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы мазута

Локальные выбросы фракций нефтепродуктов за прошедшие сутки зафиксированы на 17 участках побережья Черного моря протяженностью свыше 63 километров. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС России. Идет работа по их ликвидации.
"Всего с начала работ очищено более 303 километров берега, собрано свыше 175 000 тонн загрязненного грунта, вывезено на площадки временного хранения 134 000 тонн", – говорится в сообщении.
Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.
Сейсмограф. Архивное фото
17:45
Землетрясение зафиксировано в Каспийском море

В зоне СВО освобождены два населенных пункта

В Донецкой народной республике освобождены населенные пункты Великая Новоселка и Зеленое, сообщили в Минобороны РФ.
"26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Также в воскресенье в оборонном ведомстве РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Зеленое в ДНР.
Наручники
08:53Радио "Спутник в Крыму"
Когда крымчане рискуют получить статью о финансировании терроризма

Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших к побережью Крыма. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря, сообщили в Минобороны.
"Утром дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", – говорится в сообщении.
Днем в Севастополе был объявлен сигнал угрозы баллистики, который отменили через полчаса.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
07:01
Беспилотники уничтожены в Рязанской области

Илон Маск хочет переименовать Ла-Манш

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, назначенный главой новосозданного департамента эффективности правительства США, предложил назвать пролив Ла-Манш между Францией и Англией "каналом Джорджа Вашингтона" по имени первого президента США.
"Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию", – написал Маск на своей странице в соцсети X, приложив к публикации географическую карту пролива, на которой он уже назван в честь Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
06:38
"США получат Гренландию" - заявление Трампа
 
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Заголовок открываемого материала
22:03"Орешник" в Белоруссии и новые выбросы мазута на Кубани: главное за день
21:41Персональные данные: как защитить и когда можно отказаться предоставлять
21:23На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко
21:10Крымский мост вечером в воскресенье: сколько ждать проезда
20:56Севастополец завоевал бронзовую медаль на Кубке России по боксу
20:32В Симферополе потушили масштабный пожар в жилом доме
20:15Репетиция смены сезонов и гигантский антициклон: погода в Крыму на неделе
19:51В Керчи приостановят подачу газа: список адресов
19:31Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов
19:07Два беспилотника сбиты над Крымом
18:35Мир на Украине и диалог с Западом: главные заявления Лукашенко
18:07Агентство США по международному развитию свернуло все проекты на Украине
17:45Землетрясение зафиксировано в Каспийском море
17:11На Крымском мосту увеличилось время ожидания проезда
17:05Освобождена Великая Новоселка в Донбассе
16:55Движение катеров и паромов в Севастополе открыли
16:43Потери боевиков ВСУ в Курской области превысили 55 тысяч человек
16:341,5 тысячи боевиков и 4 склада боеприпасов уничтожены за сутки в зоне СВО
16:23Угрозу баллистики в Севастополе сняли
16:07В Симферополе микроавтобус насмерть сбил человека на тротуаре
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