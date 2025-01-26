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Опасная погода на Кубани: МЧС предупреждает водителей - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Опасная погода на Кубани: МЧС предупреждает водителей
Опасная погода на Кубани: МЧС предупреждает водителей - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Опасная погода на Кубани: МЧС предупреждает водителей
На Кубани в ближайшие часы ожидается сильный туман и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T11:56
2025-01-26T11:56
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краснодарский край
мчс краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. На Кубани в ближайшие часы ожидается сильный туман и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края.По данным гидрометеоцентра Кубани, ночью температура в крае опустится ниже нуля, в горах до -7 градусов.Спасатели напоминают о правилах безопасности: водителям следует включать фары ближнего света и противотуманные фонари, соблюдать скоростной режим. Пешеходам надо быть осторожными при передвижениях по улицам.Ранее Гидрометцентр по Республике Крым сообщил, что в Крыму 26 января также ожидается местами небольшой туман. На полуострове держится плюсовая температура и солнечная погода.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цикламен, жасмин и подснежники: в Крым пришла весна"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасныНа Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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кубань, краснодар, краснодарский край, мчс краснодарского края, погода, новости
Опасная погода на Кубани: МЧС предупреждает водителей

В ближайшие часы на Кубани прогнозируется сильный туман и гололедица - МЧС

11:56 26.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман
Туман - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. На Кубани в ближайшие часы ожидается сильный туман и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края.

"До конца суток 26 января, а также ночью, утром и в первую половину дня 27 января местами в Краснодарском крае (исключая Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри и Сочи) ожидается сильный туман, гололедно-изморозевое отложение", - говорится в сообщении.

По данным гидрометеоцентра Кубани, ночью температура в крае опустится ниже нуля, в горах до -7 градусов.
"Местами туман, ночью и утром гололедно-изморозевые отложения. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1, в юго-восточных предгорных районах местами -1…-6; днем 4…9; в горах ночью -2…-7, днем -3…+2", - говорится в прогнозе метеоцентра.
Спасатели напоминают о правилах безопасности: водителям следует включать фары ближнего света и противотуманные фонари, соблюдать скоростной режим. Пешеходам надо быть осторожными при передвижениях по улицам.
Ранее Гидрометцентр по Республике Крым сообщил, что в Крыму 26 января также ожидается местами небольшой туман. На полуострове держится плюсовая температура и солнечная погода.
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