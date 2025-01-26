https://crimea.ria.ru/20250126/opasnaya-pogoda-na-kubani-mchs-preduprezhdaet-voditeley-1143666404.html

Опасная погода на Кубани: МЧС предупреждает водителей

Опасная погода на Кубани: МЧС предупреждает водителей - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Опасная погода на Кубани: МЧС предупреждает водителей

На Кубани в ближайшие часы ожидается сильный туман и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T11:56

2025-01-26T11:56

2025-01-26T11:56

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. На Кубани в ближайшие часы ожидается сильный туман и гололедица на дорогах. Об этом предупреждает МЧС Краснодарского края.По данным гидрометеоцентра Кубани, ночью температура в крае опустится ниже нуля, в горах до -7 градусов.Спасатели напоминают о правилах безопасности: водителям следует включать фары ближнего света и противотуманные фонари, соблюдать скоростной режим. Пешеходам надо быть осторожными при передвижениях по улицам.Ранее Гидрометцентр по Республике Крым сообщил, что в Крыму 26 января также ожидается местами небольшой туман. На полуострове держится плюсовая температура и солнечная погода.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цикламен, жасмин и подснежники: в Крым пришла весна"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасныНа Ирландию обрушился небывалый ураган "Эйоун": что происходит в стране

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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