https://crimea.ria.ru/20250126/na-vyborakh-prezidenta-belorussii-lidiruet-aleksandr-lukashenko-1143678535.html

На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко

На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко - РИА Новости Крым, 26.01.2025

На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко

По данным экзит-поллов, на данный момент на выборах президента Белоруссии большинство голосов набирает действующий президент страны Александр Лукашенко – за... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T21:23

2025-01-26T21:23

2025-01-26T22:06

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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новости

выборы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. По данным экзит-поллов, на данный момент на выборах президента Белоруссии большинство голосов набирает действующий президент страны Александр Лукашенко – за него проголосовали 87,6% избирателей. Об этом сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо в эфире телеканала "Первый информационный".По его словам, опрос проводился на 320 участках по всей стране, работало около тысячи интервьюеров, они опросили порядка 12 тысяч избирателей.По данным ЦИК Республики Беларусь, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70%. Предварительные данные о ходе голосования огласят в ночь на 27 января.Предварительные итоги выборов ЦИК озвучит 27 января в 11:00.Президент Александр Лукашенко, который проголосовал на избирательном участке №1 в Минске, после этого пообщался с журналистами и сделал несколько громких заявлений. В частности, он заявил, что конфликт на Украине разрешится в 2025 году и рассказал, где на территории Белоруссии будут установлены российские ракетные комплексы "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в БелоруссииВыборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев

https://crimea.ria.ru/20250126/mir-na-ukraine-i-dialog-s-zapadom-glavnye-zayavleniya-lukashenko-1143669374.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, беларусь, новости, выборы