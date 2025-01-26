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На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко
На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко - РИА Новости Крым, 26.01.2025
На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко
По данным экзит-поллов, на данный момент на выборах президента Белоруссии большинство голосов набирает действующий президент страны Александр Лукашенко – за... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T21:23
2025-01-26T22:06
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
беларусь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. По данным экзит-поллов, на данный момент на выборах президента Белоруссии большинство голосов набирает действующий президент страны Александр Лукашенко – за него проголосовали 87,6% избирателей. Об этом сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо в эфире телеканала "Первый информационный".По его словам, опрос проводился на 320 участках по всей стране, работало около тысячи интервьюеров, они опросили порядка 12 тысяч избирателей.По данным ЦИК Республики Беларусь, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70%. Предварительные данные о ходе голосования огласят в ночь на 27 января.Предварительные итоги выборов ЦИК озвучит 27 января в 11:00.Президент Александр Лукашенко, который проголосовал на избирательном участке №1 в Минске, после этого пообщался с журналистами и сделал несколько громких заявлений. В частности, он заявил, что конфликт на Украине разрешится в 2025 году и рассказал, где на территории Белоруссии будут установлены российские ракетные комплексы "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Не им учить": посол оценил попытки Запада сорвать выборы в БелоруссииВыборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"Украина может прекратить существование в 2025 году – Патрушев
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, беларусь, новости, выборы
На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко

Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии – данные экзит-поллов

21:23 26.01.2025 (обновлено: 22:06 26.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. По данным экзит-поллов, на данный момент на выборах президента Белоруссии большинство голосов набирает действующий президент страны Александр Лукашенко – за него проголосовали 87,6% избирателей. Об этом сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо в эфире телеканала "Первый информационный".
"За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую – 1,6%, за Александра Лукашенко – 87,6%, Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк – 1,2%, против всех проголосовали 5,1%", – сказал Павел Алексо.
По его словам, опрос проводился на 320 участках по всей стране, работало около тысячи интервьюеров, они опросили порядка 12 тысяч избирателей.
По данным ЦИК Республики Беларусь, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70%. Предварительные данные о ходе голосования огласят в ночь на 27 января.

"Предварительную информацию о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в Президенты Республики Беларусь, страна узнает к 2 часам ночи 27 января", – сказано в сообщении.

Предварительные итоги выборов ЦИК озвучит 27 января в 11:00.
Президент Александр Лукашенко, который проголосовал на избирательном участке №1 в Минске, после этого пообщался с журналистами и сделал несколько громких заявлений. В частности, он заявил, что конфликт на Украине разрешится в 2025 году и рассказал, где на территории Белоруссии будут установлены российские ракетные комплексы "Орешник".
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