На выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко
Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии – данные экзит-поллов
21:23 26.01.2025 (обновлено: 22:06 26.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. По данным экзит-поллов, на данный момент на выборах президента Белоруссии большинство голосов набирает действующий президент страны Александр Лукашенко – за него проголосовали 87,6% избирателей. Об этом сообщил председатель Белорусского комитета молодежных организаций Павел Алексо в эфире телеканала "Первый информационный".
"За Олега Гайдукевича отдали голоса 1,8% опрошенных, за Анну Канопацкую – 1,6%, за Александра Лукашенко – 87,6%, Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк – 1,2%, против всех проголосовали 5,1%", – сказал Павел Алексо.
По его словам, опрос проводился на 320 участках по всей стране, работало около тысячи интервьюеров, они опросили порядка 12 тысяч избирателей.
По данным ЦИК Республики Беларусь, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70%. Предварительные данные о ходе голосования огласят в ночь на 27 января.
"Предварительную информацию о количестве голосов избирателей, поданных за каждого кандидата в Президенты Республики Беларусь, страна узнает к 2 часам ночи 27 января", – сказано в сообщении.
Предварительные итоги выборов ЦИК озвучит 27 января в 11:00.
Президент Александр Лукашенко, который проголосовал на избирательном участке №1 в Минске, после этого пообщался с журналистами и сделал несколько громких заявлений. В частности, он заявил, что конфликт на Украине разрешится в 2025 году и рассказал, где на территории Белоруссии будут установлены российские ракетные комплексы "Орешник".
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