На Крымском мосту увеличилось время ожидания проезда
На Крымском мосту время ожидания проезда со стороны Кубани увеличилось до двух часов
17:11 26.01.2025 (обновлено: 17:12 26.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь: перед досмотровыми пунктами со стороны Кубани проезда ждут уже более 400 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 410 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани было 265 автомобилей.
Часом ранее в очереди на въезд в Крым проезда ждали 145 автомобилей, а в 13 часов всего 35 машин. Со стороны Керчи проезд также был свободен.
На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил накануне замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
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