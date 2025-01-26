https://crimea.ria.ru/20250126/masshtabnoe-otklyuchenie-v-simferopole-sutki-ne-budet-vody-1143666888.html

Масштабное отключение: в Симферополе сутки не будет воды

Масштабное отключение: в Симферополе сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Масштабное отключение: в Симферополе сутки не будет воды

В понедельник, 27 января в Симферополе будет масштабное отключение воды. Об этом сообщает министерство ЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T12:22

2025-01-26T12:22

2025-01-26T12:22

вода крыма

вода в крыму

отключение воды

отключение воды в крыму

симферополь

жкх

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076692_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_af0e47cf7ba28fced913d309539381b0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В понедельник, 27 января в Симферополе будет масштабное отключение воды. Об этом сообщает министерство ЖКХ Крыма.В министерстве пообещали в понедельник разместить на информационных ресурсах Воды Крыма и рекомендовали потребителям иметь суточный запас воды. Водоснабжение ограничат по адресам: ул. 2-й Гвардейской Армии, пер. Аэрофлотский, пер. Заводской, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, ул. Парашютистов, ул. Курганная, ул. Бассейная, ул. Селекционная, ул. Озерная, прилегающие улицы и переулки; район улицы Крымской Правды, ул. Опытная, ул. Береговая, ул. Альминская, пр-д. Альминский, пр-д. Зеркальный, пер. Спартака, пер. Оранжерейный, ул. Анатровская, ул. Аэроклубная, ул. Г. Васильева, ул. Трансформаторная, пер. Гренаженый, прилегающие улицы и переулки; ул. Аянская, ул. Днепровская, ул. Дружбы, ул. Шевченко, пер. Темный, ул. Баррикадная (частично), ул. Залесская (частично), ул. Бастионная, пер. Бастионный, ул. Соколиная, ул. Санитарная, ул. Тополевая, ул. Гавена (частично), ул. Эстонская, ул. Заводская, ул. Саковича, ул. Лихого, ул. Объездная, пер. Учебный, ул. Козлова, ул. Субхи, ул. Севастопольская (частично в районе центрального рынка), прилегающие улицы и переулки; ул. Г. Сталинграда, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова (частично), пр-д Высоковольтный, ул. Маршала Василевского, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, прилегающие улицы и переулки; с. Перово, мкрн Москольцо.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, отключение воды, отключение воды в крыму, симферополь, жкх, жкх крыма и севастополя