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Масштабное отключение: в Симферополе сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Масштабное отключение: в Симферополе сутки не будет воды
Масштабное отключение: в Симферополе сутки не будет воды - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Масштабное отключение: в Симферополе сутки не будет воды
В понедельник, 27 января в Симферополе будет масштабное отключение воды. Об этом сообщает министерство ЖКХ Крыма. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T12:22
2025-01-26T12:22
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жкх
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В понедельник, 27 января в Симферополе будет масштабное отключение воды. Об этом сообщает министерство ЖКХ Крыма.В министерстве пообещали в понедельник разместить на информационных ресурсах Воды Крыма и рекомендовали потребителям иметь суточный запас воды. Водоснабжение ограничат по адресам: ул. 2-й Гвардейской Армии, пер. Аэрофлотский, пер. Заводской, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, ул. Парашютистов, ул. Курганная, ул. Бассейная, ул. Селекционная, ул. Озерная, прилегающие улицы и переулки; район улицы Крымской Правды, ул. Опытная, ул. Береговая, ул. Альминская, пр-д. Альминский, пр-д. Зеркальный, пер. Спартака, пер. Оранжерейный, ул. Анатровская, ул. Аэроклубная, ул. Г. Васильева, ул. Трансформаторная, пер. Гренаженый, прилегающие улицы и переулки; ул. Аянская, ул. Днепровская, ул. Дружбы, ул. Шевченко, пер. Темный, ул. Баррикадная (частично), ул. Залесская (частично), ул. Бастионная, пер. Бастионный, ул. Соколиная, ул. Санитарная, ул. Тополевая, ул. Гавена (частично), ул. Эстонская, ул. Заводская, ул. Саковича, ул. Лихого, ул. Объездная, пер. Учебный, ул. Козлова, ул. Субхи, ул. Севастопольская (частично в районе центрального рынка), прилегающие улицы и переулки; ул. Г. Сталинграда, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова (частично), пр-д Высоковольтный, ул. Маршала Василевского, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, прилегающие улицы и переулки; с. Перово, мкрн Москольцо.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Масштабное отключение: в Симферополе сутки не будет воды

В Симферополе на сутки отключат воду - адреса

12:22 26.01.2025
 
© РИА Новости КрымПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В понедельник, 27 января в Симферополе будет масштабное отключение воды. Об этом сообщает министерство ЖКХ Крыма.
"С 01:00 ориентировочно до 23:00 в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение в части города. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 28 января", - говорится в сообщении.
В министерстве пообещали в понедельник разместить на информационных ресурсах Воды Крыма и рекомендовали потребителям иметь суточный запас воды.
Водоснабжение ограничат по адресам:
ул. 2-й Гвардейской Армии, пер. Аэрофлотский, пер. Заводской, ул. Подгорная, ул. Аэродромная, ул. Парашютистов, ул. Курганная, ул. Бассейная, ул. Селекционная, ул. Озерная, прилегающие улицы и переулки;
район улицы Крымской Правды, ул. Опытная, ул. Береговая, ул. Альминская, пр-д. Альминский, пр-д. Зеркальный, пер. Спартака, пер. Оранжерейный, ул. Анатровская, ул. Аэроклубная, ул. Г. Васильева, ул. Трансформаторная, пер. Гренаженый, прилегающие улицы и переулки;
ул. Аянская, ул. Днепровская, ул. Дружбы, ул. Шевченко, пер. Темный, ул. Баррикадная (частично), ул. Залесская (частично), ул. Бастионная, пер. Бастионный, ул. Соколиная, ул. Санитарная, ул. Тополевая, ул. Гавена (частично), ул. Эстонская, ул. Заводская, ул. Саковича, ул. Лихого, ул. Объездная, пер. Учебный, ул. Козлова, ул. Субхи, ул. Севастопольская (частично в районе центрального рынка), прилегающие улицы и переулки;
ул. Г. Сталинграда, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова (частично), пр-д Высоковольтный, ул. Маршала Василевского, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, прилегающие улицы и переулки;
с. Перово, мкрн Москольцо.
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