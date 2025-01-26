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Крымский мост вечером в воскресенье: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Крымский мост вечером в воскресенье: сколько ждать проезда
Крымский мост вечером в воскресенье: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Крымский мост вечером в воскресенье: сколько ждать проезда
К вечеру воскресенья в очереди перед Крымским мостом проезда ждут 445 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T21:10
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ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед Крымским мостом проезда ждут 445 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с обеда воскресенья. По состоянию на 14:00 проезда со стороны Краснодарского края ждали 145 авто. Через час очередь выросла еще больше. К 17 часам количество автомобилей в очереди со стороны Тамани увеличилось до 410. Со стороны Керчи проезд был свободен.На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил накануне замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост вечером в воскресенье: сколько ждать проезда

В очереди перед Крымским мостом более 400 автомобилей со стороны Кубани

21:10 26.01.2025 (обновлено: 21:16 26.01.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. К вечеру воскресенья в очереди перед Крымским мостом проезда ждут 445 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 445 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

Очередь у транспортного перехода через Керченский пролив начала расти с обеда воскресенья. По состоянию на 14:00 проезда со стороны Краснодарского края ждали 145 авто. Через час очередь выросла еще больше. К 17 часам количество автомобилей в очереди со стороны Тамани увеличилось до 410. Со стороны Керчи проезд был свободен.
На Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил накануне замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.
Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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