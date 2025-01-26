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Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов
Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов
Самолетам из США с депортируемыми гражданами закрыт доступ в Колумбию из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T19:31
2025-01-26T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Самолетам из США с депортируемыми гражданами закрыт доступ в Колумбию из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента Колумбии Густаво Петро,.США должны установить протокол по достойному обращению с мигрантами, подчеркнул президент Колумбии.Накануне власти Бразилии раскритиковали за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев.Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. Для усиления пограничного контроля распорядился направить войска на южную границу, подчеркнув, что цель этих мер – защита американских граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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колумбия, сша, политика, в мире, новости, мигранты, самолет
Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов

Колумбия закрыла небо для самолетов из США с депортируемыми мигрантами

19:31 26.01.2025
 
© GEORGES GOBETАмериканский самолет
Американский самолет
© GEORGES GOBET
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Самолетам из США с депортируемыми гражданами закрыт доступ в Колумбию из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента Колумбии Густаво Петро,.
"США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолетам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию", – заявил Петро.
США должны установить протокол по достойному обращению с мигрантами, подчеркнул президент Колумбии.
Накануне власти Бразилии раскритиковали за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. Для усиления пограничного контроля распорядился направить войска на южную границу, подчеркнув, что цель этих мер – защита американских граждан.
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