https://crimea.ria.ru/20250126/kolumbiya-zakryvaet-nebo-dlya-samoletov-iz-ssha-pri-deportatsii-migrantov-1143669676.html

Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов

Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Колумбия закрывает небо для самолетов из США при депортации мигрантов

Самолетам из США с депортируемыми гражданами закрыт доступ в Колумбию из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T19:31

2025-01-26T19:31

2025-01-26T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Самолетам из США с депортируемыми гражданами закрыт доступ в Колумбию из-за неподобающего обращения американских властей с мигрантами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президента Колумбии Густаво Петро,.США должны установить протокол по достойному обращению с мигрантами, подчеркнул президент Колумбии.Накануне власти Бразилии раскритиковали за депортацию бразильских граждан в наручниках, назвав это нарушением прав бразильцев.Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе страны, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. Для усиления пограничного контроля распорядился направить войска на южную границу, подчеркнув, что цель этих мер – защита американских граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

колумбия, сша, политика, в мире, новости, мигранты, самолет