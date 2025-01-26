https://crimea.ria.ru/20250126/kogda-krymchane-riskuyut-poluchit-statyu-o-finansirovanii-terrorizma-1143544714.html

Когда крымчане рискуют получить статью о финансировании терроризма

Когда крымчане рискуют получить статью о финансировании терроризма - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Когда крымчане рискуют получить статью о финансировании терроризма

Крымчане рискуют быть привлеченными по статье Уголовного кодекса РФ, в том числе о финансировании терроризма, в случае перевода денег на счета неизвестных лиц... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T08:53

2025-01-26T08:53

2025-01-26T08:53

радио "спутник в крыму"

крым

уголовный кодекс

тейфук гафаров

мнения

совет эксперта

мошенничество

деньги

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Крымчане рискуют быть привлеченными по статье Уголовного кодекса РФ, в том числе о финансировании терроризма, в случае перевода денег на счета неизвестных лиц. Примерами из собственной практики в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился адвокат Тейфук Гафаров.Жертвами преступников в таких случаях становятся предприниматели и люди, занимающиеся благотворительностью, отметил он."На в моей практике был случай: человек вел предпринимательскую деятельность, платил за продукцию путем перевода по номеру телефона человеку в другом субъекте РФ. Как оказалось, он был замешан в деятельности террористической организации", – поделился Гафаров."А в другой ситуации люди имели желание оказать помощь одному благотворительному фонду, который якобы помогал социально неблагополучной категории граждан, и опять-таки выяснилось, что эти денежные средства использовались ненадлежащим образом", – добавил он.Поэтому адвокат рекомендует крымчанам внимательно проверять, какой именно благотворительный фонд собирает средства."Выясните, что за фонд, найдите официальные реквизиты, переведите деньги по ним и спите спокойно. Потому что у нас огромное количество мошенников и лиц с весьма сомнительной репутацией размещают огромное количество информации в социальных сетях о том, что кто-то в чем-то нуждается, и люди по доброте душевной переводят", – сказал Гафаров.Проблемой является также оплата товаров и услуг в соцсетях и на различных интернет-сервисах, добавил он."Конечно, банки должны подходить внимательно к таким транзакциям. Но и людям надо быть финансово грамотными", – подчеркнул адвокат.В отдельном ряду особенно опасных стоят случаи, когда люди соглашаются хранить чьи-то деньги на своих банковских картах, сдают "пластик" в аренду."У меня была практика, когда человек свою карту сдавал в аренду неизвестным лицам. Закончилось тем, что на его карточку вывели деньги – обманули одного из дедушек, который живет в Краснодарском крае", – рассказал Гафаров.Таким образом, относясь халатно к перечислению денежных средств, "можно получить абсолютно разный букет статей уголовного кодекса, и доказать свою невиновность будет достаточно сложно", подчеркнул он.Спасти от скамьи подсудимых и серьезного срока в определенной степени могут помочь документы, подтверждающие, что переводивший деньги неизвестному лицу не имел злого умысла. Это может быть хотя бы переписка в мессенджерах, если она сохранилась, отметил Гафаров."Но бывает так, что мошенники или лица, занимающиеся противоправной деятельностью, удаляют переписку и потом доказать, для чего эти деньги переводили, не имея никаких подтверждений, невозможно", – предупредил адвокат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеровМошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов

https://crimea.ria.ru/20250107/na-rossiyskoy-vaktsine-ot-raka-pytayutsya-zarabotat-moshenniki-1143152847.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, уголовный кодекс, тейфук гафаров, мнения, совет эксперта, мошенничество, деньги, финансы