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Движение катеров и паромов в Севастополе открыли
Движение катеров и паромов в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Движение катеров и паромов в Севастополе открыли
Паромы и катера в Севастополе снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T16:55
2025-01-26T16:55
2025-01-26T16:55
севастополь
департамент транспорта севастополя
новости
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Паромы и катера в Севастополе снова начали движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт почти 1,5 часа назад. О причинах перекрытия движения морского транспорта не сообщалось. В это же время в Севастополе звучал сигнал ракетной опасности, которая продлилась около получаса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Движение катеров и паромов в Севастополе открыли
В Севастополе открыли движение катеров и паромов