https://crimea.ria.ru/20250126/Kakoy-segodnya-prazdnik-26-yanvarya_-1117891884.html
Какой сегодня праздник: 26 января
Какой сегодня праздник: 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Какой сегодня праздник: 26 января
Возможно, сегодня эту заметку никто не прочтет, так как 26 января отмечается Международный день без интернета. У австралийцев – праздник страны. А еще свое... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T00:00
2025-01-26T00:00
2025-01-26T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Возможно, сегодня эту заметку никто не прочтет, так как 26 января отмечается Международный день без интернета. У австралийцев – праздник страны. А еще свое 81-летие празднует американская правозащитница Анджела Дэвис. Что празднуют в мире Поздравления принимают работники таможенных служб планеты. Международный день таможенника был утвержден в часть первой сессии Всемирной таможенной организации, которая состоялась в Брюсселе 26 января 1953 года. В настоящее время в ней состоит более 150 государств-членов. В Австралии сегодня отмечают День страны. Этот национальный праздник знаменует начало освоения континента европейцами: 26 января 1788 года британский капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея и основал там первую колонию – Новый Южный Уэльс. Также в этот день на Украине поздравляют работников контрольно-ревизионной службы, в Уганде отмечают День свободы, индийцы празднуют День Республики. Необычные праздники Современное человечество настолько привыкло к интернету, что уже не представляет без него свою жизнь. Европейцы придумали, как отвлечь людей от виртуальной реальности – ввели Международный день без интернета. По традиции день посвящают общению "вживую": встрече с друзьями, выезду на пикник или любимому хобби. Знаменательные события В 1525 году в правление великого князя и государя всея Руси Василия III вышел первый печатный вариант карты Руси – с обозначением Московских земель. В 1911 году американский пилот Глен Кертис совершил полет на первом гидроплане – самолете, способном приземляться на воду. В 1924 году второй съезд Советов СССР переименовал город Петроград в Ленинград с целью увековечить память вождя пролетариата. Кто родился 26 января 1921 года родился японский предприниматель, основатель корпорации Sony Акио Морита – физик, инженер, изобретатель. Благодаря деятельности Мориты фраза "Made in Japan" стала своеобразным гарантом качества. История успеха основателя "Sony" отражена в его автобиографии "Сделано в Японии". 81 год исполняется американской правозащитнице, коммунистке и социологу Анджеле Дэвис. В период расистского противостояния в США она считалась символом движения за права заключенных.Также 26 января родились актрисы Наталья Вавилова и Анна Большова, телеведущие Леонид Парфенов и Алексей Лысенков, канадский хоккеист Уэйн Гретцки, португальский футболист Жозе Моуриньо и другие.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 26 января
Что празднуют в России и в мире 26 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Возможно, сегодня эту заметку никто не прочтет, так как 26 января отмечается Международный день без интернета. У австралийцев – праздник страны. А еще свое 81-летие празднует американская правозащитница Анджела Дэвис.
Что празднуют в мире
Поздравления принимают работники таможенных служб планеты. Международный день таможенника был утвержден в часть первой сессии Всемирной таможенной организации, которая состоялась в Брюсселе 26 января 1953 года. В настоящее время в ней состоит более 150 государств-членов.
В Австралии сегодня отмечают День страны. Этот национальный праздник знаменует начало освоения континента европейцами: 26 января 1788 года британский капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея и основал там первую колонию – Новый Южный Уэльс.
Также в этот день на Украине поздравляют работников контрольно-ревизионной службы, в Уганде отмечают День свободы, индийцы празднуют День Республики.
Необычные праздники
Современное человечество настолько привыкло к интернету, что уже не представляет без него свою жизнь. Европейцы придумали, как отвлечь людей от виртуальной реальности – ввели Международный день без интернета. По традиции день посвящают общению "вживую": встрече с друзьями, выезду на пикник или любимому хобби.
Знаменательные события
В 1525 году в правление великого князя и государя всея Руси Василия III вышел первый печатный вариант карты Руси – с обозначением Московских земель.
В 1911 году американский пилот Глен Кертис совершил полет на первом гидроплане – самолете, способном приземляться на воду.
В 1924 году второй съезд Советов СССР переименовал город Петроград в Ленинград с целью увековечить память вождя пролетариата.
Кто родился
26 января 1921 года родился японский предприниматель, основатель корпорации Sony Акио Морита – физик, инженер, изобретатель. Благодаря деятельности Мориты фраза "Made in Japan" стала своеобразным гарантом качества. История успеха основателя "Sony" отражена в его автобиографии "Сделано в Японии".
81 год исполняется американской правозащитнице, коммунистке и социологу Анджеле Дэвис. В период расистского противостояния в США она считалась символом движения за права заключенных.
Также 26 января родились актрисы Наталья Вавилова и Анна Большова, телеведущие Леонид Парфенов и Алексей Лысенков, канадский хоккеист Уэйн Гретцки, португальский футболист Жозе Моуриньо и другие.