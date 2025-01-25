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Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе
Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе
В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой на перекрестке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T16:18
2025-01-25T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой на перекрестке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.Отмечается, что авария произошла в субботу около 13:30 на улице Адмирала Октябрьского.Мотоциклист с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. По данным правоохранителей, признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено, идет проверка.Накануне в Севастополе при столкновении двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. От удара одна из машин опрокинулась на бок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе

В Севастополе иномарка сбила мотоциклиста на перекрестке

16:18 25.01.2025
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе иномарка сбила мотоциклиста
В Севастополе иномарка сбила мотоциклиста
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой на перекрестке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Отмечается, что авария произошла в субботу около 13:30 на улице Адмирала Октябрьского.

"45-летняя женщина-водитель Peugeot на перекрестке неравнозначных дорог, совершая поворот налево, не уступила дорогу мотоциклу Triumph Street Cup под управлением 55-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении прямо по своей полосе, и произвела с ним столкновение", – уточнили в полиции.

Мотоциклист с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. По данным правоохранителей, признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено, идет проверка.
Накануне в Севастополе при столкновении двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. От удара одна из машин опрокинулась на бок.
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