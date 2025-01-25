https://crimea.ria.ru/20250125/zhenschina-voditel-sbila-mototsiklista-v-sevastopole-1143656767.html

Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе

Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе

В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой на перекрестке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T16:18

2025-01-25T16:18

2025-01-25T16:18

ситуация на дорогах крыма

севастополь

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

новости севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143656491_0:39:1010:607_1920x0_80_0_0_bc99d80509d4fb8aba149c9e72618b9e.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой на перекрестке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.Отмечается, что авария произошла в субботу около 13:30 на улице Адмирала Октябрьского.Мотоциклист с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. По данным правоохранителей, признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено, идет проверка.Накануне в Севастополе при столкновении двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. От удара одна из машин опрокинулась на бок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости севастополя, общество