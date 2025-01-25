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Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе
Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе
В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой на перекрестке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T16:18
2025-01-25T16:18
2025-01-25T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой на перекрестке. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.Отмечается, что авария произошла в субботу около 13:30 на улице Адмирала Октябрьского.Мотоциклист с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. По данным правоохранителей, признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружено, идет проверка.Накануне в Севастополе при столкновении двух иномарок пострадала 10-летняя девочка. От удара одна из машин опрокинулась на бок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе
В Севастополе иномарка сбила мотоциклиста на перекрестке