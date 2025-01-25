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ВСУ потеряли 360 боевиков в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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ВСУ потеряли 360 боевиков в Курской области за сутки
ВСУ потеряли 360 боевиков в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 25.01.2025
ВСУ потеряли 360 боевиков в Курской области за сутки
Потери вооруженных формирований Украины в Курской области за прошедшие сутки составили 360 военнослужащих, пятеро солдат сдались в плен. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T15:22
2025-01-25T15:25
новости
курск
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных формирований Украины в Курской области за прошедшие сутки составили 360 военнослужащих, пятеро солдат сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллеристы ВС России поразили живую силу и технику противника в районах 12-ти населенных пунктов Курской области и 5ти сел Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54820 военнослужащих, 319 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1622 боевые бронированные машины, 1629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области разбиты пункты управления дронами и склады боеприпасовРазгром продолжается: ВСУ потеряли в Курской области 54 тысячи боевиковОсвобождали Курскую область: Севастополь простился с героями СВО
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новости, курск, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво
ВСУ потеряли 360 боевиков в Курской области за сутки

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 360 военных – Минобороны

15:22 25.01.2025 (обновлено: 15:25 25.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Потери вооруженных формирований Украины в Курской области за прошедшие сутки составили 360 военнослужащих, пятеро солдат сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, уничтожены танк, девять боевых бронированных машин, 27 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Заолешенка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.
Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллеристы ВС России поразили живую силу и технику противника в районах 12-ти населенных пунктов Курской области и 5ти сел Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54820 военнослужащих, 319 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортера, 1622 боевые бронированные машины, 1629 автомобилей, 389 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.
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