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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе приостановили работу паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T10:35
2025-01-25T10:36
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
транспорт
паромы и катера в севастополе
северная сторона
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили работу паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки сообщения через буту не сообщается.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

10:35 25.01.2025 (обновлено: 10:36 25.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили работу паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки сообщения через буту не сообщается.
Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
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СевастопольНовости СевастополяМорской транспортТранспортПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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