https://crimea.ria.ru/20250125/v-sevastopole-otkryli-reyd-i-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1143650541.html

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 25.01.2025

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров. Об этом сообщает городской департамент транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.О причинах приостановки движения катеров не сообщалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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