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В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T11:57
2025-01-25T11:57
2025-01-25T11:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров. Об этом сообщает городской департамент транспорта."Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.О причинах приостановки движения катеров не сообщалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта
В Севастополе открыли рейд
11:57 25.01.2025 (обновлено: 11:58 25.01.2025)