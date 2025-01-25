https://crimea.ria.ru/20250125/v-krymu-poyavilis-inklyuzivnye-turisticheskie-marshruty-dlya-osobennykh-detey-1143658124.html

В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей

В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей - РИА Новости Крым, 25.01.2025

В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей

В Крыму появились туристические маршруты для детей с ограниченными возможностями. Экспериментальной площадкой для развития этого направления стала Евпатория. Об РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T17:56

2025-01-25T17:56

2025-01-25T17:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму появились туристические маршруты для детей с ограниченными возможностями. Экспериментальной площадкой для развития этого направления стала Евпатория. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов Крыма.По данным ведомства, новый вид туризма развивается в рамках проекта по созданию инклюзивных туристических маршрутов. С инициативной по разработке таких экскурсий выступил Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.Педагоги центра разработали инклюзивные экскурсии, девять таких экскурсий прошли в тестовом режиме на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" в Евпатории. "Поскольку данный маршрут отвечает требованиям доступной среды для проведения подобных экскурсий, а сам город является круглогодичной детской здравницей, решено сделать город экспериментальной площадкой для подобных экскурсий, а также для дальнейшего развития инклюзивной туристической инфраструктуры", - уточнили в минкурортов.Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что будет создана комплексная программа развития инклюзивного туризма в республике.В межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой этой программы, вошли представители туроператоров, общественных организаций, специализированных учреждений, министерств и ведомств.Также достигнута договоренность о проведении очередного этапа "Школы экскурсоводов", направленной на обучение гидов-экскурсоводов со знанием инклюзивных маршрутов, и создание методических рекомендаций для работы с маломобильными гостями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровьяИнклюзивный парк открылся в крымском СакиКрым лидирует по числу запросов в интернете

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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