https://crimea.ria.ru/20250125/v-krymu-poyavilis-inklyuzivnye-turisticheskie-marshruty-dlya-osobennykh-detey-1143658124.html
В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей
В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей
В Крыму появились туристические маршруты для детей с ограниченными возможностями. Экспериментальной площадкой для развития этого направления стала Евпатория. Об РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T17:56
2025-01-25T17:56
2025-01-25T17:56
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
дети
детский отдых
минкурортов крыма
новости крыма
общество
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143657735_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_6c7b9d1a89240f5c32957e0dbf402b71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму появились туристические маршруты для детей с ограниченными возможностями. Экспериментальной площадкой для развития этого направления стала Евпатория. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов Крыма.По данным ведомства, новый вид туризма развивается в рамках проекта по созданию инклюзивных туристических маршрутов. С инициативной по разработке таких экскурсий выступил Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.Педагоги центра разработали инклюзивные экскурсии, девять таких экскурсий прошли в тестовом режиме на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" в Евпатории. "Поскольку данный маршрут отвечает требованиям доступной среды для проведения подобных экскурсий, а сам город является круглогодичной детской здравницей, решено сделать город экспериментальной площадкой для подобных экскурсий, а также для дальнейшего развития инклюзивной туристической инфраструктуры", - уточнили в минкурортов.Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что будет создана комплексная программа развития инклюзивного туризма в республике.В межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой этой программы, вошли представители туроператоров, общественных организаций, специализированных учреждений, министерств и ведомств.Также достигнута договоренность о проведении очередного этапа "Школы экскурсоводов", направленной на обучение гидов-экскурсоводов со знанием инклюзивных маршрутов, и создание методических рекомендаций для работы с маломобильными гостями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровьяИнклюзивный парк открылся в крымском СакиКрым лидирует по числу запросов в интернете
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143657735_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_83f00d278f0e3f50c3050b66483c5c70.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, дети, детский отдых, минкурортов крыма, новости крыма, общество, евпатория
В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей
В Крыму реализуют проект инклюзивного туризма для семей с особенными детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму появились туристические маршруты для детей с ограниченными возможностями. Экспериментальной площадкой для развития этого направления стала Евпатория. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов Крыма.
По данным ведомства, новый вид туризма развивается в рамках проекта по созданию инклюзивных туристических маршрутов. С инициативной по разработке таких экскурсий выступил Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Педагоги центра разработали инклюзивные экскурсии, девять таких экскурсий прошли в тестовом режиме на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" в Евпатории.
"Поскольку данный маршрут отвечает требованиям доступной среды для проведения подобных экскурсий, а сам город является круглогодичной детской здравницей, решено сделать город экспериментальной площадкой для подобных экскурсий, а также для дальнейшего развития инклюзивной туристической инфраструктуры", - уточнили в минкурортов.
Министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий сообщил, что будет создана комплексная программа развития инклюзивного туризма в республике.
"Туризм – это уникальный ключ для социализации людей с ограниченными возможностями, для особенных детей и их мам. Благодаря возможности путешествий, знакомств и новых знаний они получают стимулы для дальнейшего развития и общения", - сказал он.
В межведомственную рабочую группу, которая займется разработкой этой программы, вошли представители туроператоров, общественных организаций, специализированных учреждений, министерств и ведомств.
Также достигнута договоренность о проведении очередного этапа "Школы экскурсоводов", направленной на обучение гидов-экскурсоводов со знанием инклюзивных маршрутов, и создание методических рекомендаций для работы с маломобильными гостями.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: