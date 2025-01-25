https://crimea.ria.ru/20250125/v-krymu-avtomobil-upal-s-mosta-na-relsy---voditel-vyzhil-1143649737.html

В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - водитель выжил

В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - водитель выжил - РИА Новости Крым, 25.01.2025

В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - водитель выжил

Легковой автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части и упал на железнодорожные пути на трассе Ялта – Севастополь, водитель госпитализирован. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T11:13

2025-01-25T11:13

2025-01-25T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части и упал на железнодорожные пути на трассе Ялта – Севастополь, водитель госпитализирован. Об этом сообщает управление МВД по Севастополю.Водителя иномарки доставили в больницуПо факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.Накануне в Симферопольском районе легковушка съехала в водоем и утонула. Людей в машине не было.В ноябре прошлого года в Джанкойском районе Крыма обрушился автомобильный мост над железнодорожными путями.В момент обрушения на мосту находились два автомобиля, два человека были госпитализированы. Состояние одного из них было тяжелым, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.Впоследствии водитель одного из упавших автомобилей скончался в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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