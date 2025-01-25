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В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - водитель выжил - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - водитель выжил
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - водитель выжил - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - водитель выжил
Легковой автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части и упал на железнодорожные пути на трассе Ялта – Севастополь, водитель госпитализирован. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T11:13
2025-01-25T11:13
ситуация на дорогах крыма
дтп
крым
дтп в крыму и севастополе
железные дороги крыма
происшествия
полиция севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части и упал на железнодорожные пути на трассе Ялта – Севастополь, водитель госпитализирован. Об этом сообщает управление МВД по Севастополю.Водителя иномарки доставили в больницуПо факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.Накануне в Симферопольском районе легковушка съехала в водоем и утонула. Людей в машине не было.В ноябре прошлого года в Джанкойском районе Крыма обрушился автомобильный мост над железнодорожными путями.В момент обрушения на мосту находились два автомобиля, два человека были госпитализированы. Состояние одного из них было тяжелым, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.Впоследствии водитель одного из упавших автомобилей скончался в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - водитель выжил

В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы - фото

11:13 25.01.2025
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюВ Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Легковой автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части и упал на железнодорожные пути на трассе Ялта – Севастополь, водитель госпитализирован. Об этом сообщает управление МВД по Севастополю.
"24-летний водитель Hyundai Accent неправильно выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на дорожный знак, продолжил движение и совершил опрокидывание на железнодорожные пути", - говорится в сообщении.
Водителя иномарки доставили в больницу
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
Накануне в Симферопольском районе легковушка съехала в водоем и утонула. Людей в машине не было.
В ноябре прошлого года в Джанкойском районе Крыма обрушился автомобильный мост над железнодорожными путями.
В момент обрушения на мосту находились два автомобиля, два человека были госпитализированы. Состояние одного из них было тяжелым, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Впоследствии водитель одного из упавших автомобилей скончался в больнице.
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© Пресс-служба УМВД по СевастополюВ Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
1 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
© Пресс-служба УМВД по СевастополюВ Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
2 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
© Пресс-служба УМВД по СевастополюВ Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
3 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
© Пресс-служба УМВД по СевастополюВ Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
4 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
© Пресс-служба УМВД по СевастополюВ Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
5 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
1 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
2 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
3 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
4 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
5 из 5
В Крыму автомобиль упал с моста на рельсы
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
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