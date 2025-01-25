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В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит
В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит
В немецком Кельне в субботу проходит акция протеста против планов по ужесточению миграционной политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T19:12
2025-01-25T19:12
германия
мигранты
миграционная политика
в мире
протесты
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В немецком Кельне в субботу проходит акция протеста против планов по ужесточению миграционной политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.Отмечается, что инициаторами изменений выступили правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.По данным журналистов, в акции участвуют от 15 до 20 тысяч человек."В Кельне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15-20 тысяч человек. Ожидалось около 5 тысяч человек. Многие плакаты были направлены не только против АдГ, но и прямо против лидера ХДС Фридриха Мерца", - говорится в сообщении.Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" и правоцентристский блок ХДС/ХСС являются политическими оппонентами. Кандидат в от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что его политсила ни в коем случае не будет сотрудничать с АдГ.При этом кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что обе партии стремятся к ужесточению контроля над миграцией после трагедии в Ашаффенбурге. Тогда вооруженный ножом афганец напал на группу детей в парке. В результате нападения погибли двухлетний ребенок и 41-летний мужчина, попытавшийся защитить детей. Также пострадали еще три человека – двухлетняя девочка, женщина и мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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германия, мигранты, миграционная политика, в мире, протесты, новости, политика
В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит

В Германии 20 тысяч человек митингуют против планов ужесточить миграционную политику

19:12 25.01.2025
 
© AFP 2018 / Dpa/Sebastian WillnowПолиция во время акций протеста в Германии
Полиция во время акций протеста в Германии
© AFP 2018 / Dpa/Sebastian Willnow
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В немецком Кельне в субботу проходит акция протеста против планов по ужесточению миграционной политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.
Отмечается, что инициаторами изменений выступили правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.
По данным журналистов, в акции участвуют от 15 до 20 тысяч человек.
"В Кельне на демонстрацию против правых вышло гораздо больше людей, чем ожидалось: по оценкам полиции, в шумном марше протеста с барабанами и кастрюлями по центру города приняли участие около 15-20 тысяч человек. Ожидалось около 5 тысяч человек. Многие плакаты были направлены не только против АдГ, но и прямо против лидера ХДС Фридриха Мерца", - говорится в сообщении.
Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" и правоцентристский блок ХДС/ХСС являются политическими оппонентами. Кандидат в от ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что его политсила ни в коем случае не будет сотрудничать с АдГ.
При этом кандидат в канцлеры Алиса Вайдель заявила, что обе партии стремятся к ужесточению контроля над миграцией после трагедии в Ашаффенбурге. Тогда вооруженный ножом афганец напал на группу детей в парке. В результате нападения погибли двухлетний ребенок и 41-летний мужчина, попытавшийся защитить детей. Также пострадали еще три человека – двухлетняя девочка, женщина и мужчина.
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