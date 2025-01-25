https://crimea.ria.ru/20250125/uzhestochenie-kontrolya-na-krymskom-mostu-i-otkachka-mazuta-glavnoe-za-den-1143661202.html

Ужесточение контроля на Крымском мосту и откачка мазута: главное за день

Ужесточение контроля на Крымском мосту и откачка мазута: главное за день - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Ужесточение контроля на Крымском мосту и откачка мазута: главное за день

На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль на въезде в Крым. В Крыму прошли масштабные учения теробороны "Барс-Крым". С танкера "Волгонефть-239"... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T22:01

2025-01-25T22:01

2025-01-25T22:01

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главное за день

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль на въезде в Крым. В Крыму прошли масштабные учения теробороны "Барс-Крым". С танкера "Волгонефть-239" откачали весь мазут. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке семей с детьми. ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области кассетными снарядами – три человека погибли. Власти Украины анонсировали введение мобилизации украинцев с 18 лет по "добровольным контрактам". Над Крымом сбили 11 беспилотников ВСУ,О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ужесточение контроля на Крымском мостуНа Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Учения "Барс-Крым" на западе полуостроваВ субботу в Сакском районе и Евпатории прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны РФ и других силовых и правоохранительных структур. Одна из главных целей тренировки – проверка связи и взаимодействия между подразделениями.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, все поставленные задачи учений по блокировке района и противодействию проникновению диверсионных групп на территорию Республики Крым были выполнены в полном объеме. В том числе при попытке атаки на территорию Крыма из стрелкового оружия был сбит БПЛА противника.Откачка мазута с "Волгонефти-239"Специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение у мыса Панагия, сообщил председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров, вице-премьер РФ Виталий Савельев.По его словам, с 19 по 25 января из танкера в битумовозы откачали 1488 тонн мазута и перегрузили его в 20 железнодорожных цистерн. Остатки мазута, которые не могли быть выгружены судовым оборудованием, откачали с помощью ручных насосов. Специалисты приступили к зачистке танков для разделки и дальнейшей утилизации. Соответствующий проект должен быть разработан до 30 января. Все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены до конца марта.Поручения Путина по поддержке семей с детьмиКремль опубликовал перечень поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей. В частности, глава государства поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года.Также российский лидер поручил повысить пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, вузах и научных организациях, до величины прожиточного минимума в субъекте РФ по месту их жительства.Кроме того, власти регионов должны проработать вопрос лучшей доступности общественного транспорта для семей с детьми в колясках. Для этого необходимо в том числе обеспечить закупки транспортных средств, имеющих возможность перевозок родителей с детьми в детских колясках.Руководители регионов должны представить доклады по принятым мерам до 15 мая текущего года и далее раз в полгода отчитываться о проделанной в этом направлении работе.Обстрел Алешек в Херсонской областиБоевики вооруженных формирований Украины обстреляли город Алешки в Херсонской области, известно о трех погибших, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, обстрел осуществлялся кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. Опасность для гражданского населения сохраняется, поскольку город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами.Сальдо констатировал, что такого массированного обстрела запрещенными видами оружия со стороны ВСУ еще не было.На Украине готовятся к мобилизации 18-летнихОфис Владимира Зеленского в ближайшие дни презентует изменения в законодательство, которые позволят призывать в ВСУ молодых мужчин от 18 до 25 лет, сообщил советник военного департамента офиса Николай Щур.Как уточнил Щур, речь идет о так называемых "добровольных контрактах" для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат мобилизации. В контракт будут заложены различные финансовые и другие поощрения.Согласно действующему законодательству, любой украинцев в возрасте от 18 лет и так может пойти служить добровольцем в ВСУ. Поэтому некоторые украинские эксперты полагают, что данные нововведения призваны создать ширму для "добровольно-принудительной" мобилизации молодых украинцев до 25 лет, на чем настаивают западные союзники киевского режима.Атака беспилотников на КрымДежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 беспилотников над Черным морем у побережья Крыма, сообщило Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, беспилотники были сбиты утром в субботу с 10.45 до 11.20 мск.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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