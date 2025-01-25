https://crimea.ria.ru/20250125/tramp-dopuskaet-pokupku-oruzhiya-kievu-na-dokhody-s-rossiyskikh-aktivov-1143648248.html

Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов

Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант поставок оружия Киеву за счет замороженных российских активов, однако этот фактор не сыграл бы ключевую роль в РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T10:35

2025-01-25T10:35

2025-01-25T10:35

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сша

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поставки западного оружия украине

дональд трамп

мнения

замороженные активы россии

замороженные российские активы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант поставок оружия Киеву за счет замороженных российских активов, однако этот фактор не сыграл бы ключевую роль в конфликте. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью Fox News, сообщает РИА Новости.Келлог отметил, что "вооружение Украины по-прежнему является важной частью достижения мира". Но есть и другие варианты, "которые не менее важны", что президент Трамп это понимает.Спецпредставитель Трампа по Украине признал, поставки вооружений Киеву "принесут пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности".После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае 2024 года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахУ России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, украина, поставки западного оружия украине, дональд трамп, мнения, замороженные активы россии, замороженные российские активы