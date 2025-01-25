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Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов
Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов
Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант поставок оружия Киеву за счет замороженных российских активов, однако этот фактор не сыграл бы ключевую роль в РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T10:35
2025-01-25T10:35
новости
сша
украина
поставки западного оружия украине
дональд трамп
мнения
замороженные активы россии
замороженные российские активы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант поставок оружия Киеву за счет замороженных российских активов, однако этот фактор не сыграл бы ключевую роль в конфликте. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью Fox News, сообщает РИА Новости.Келлог отметил, что "вооружение Украины по-прежнему является важной частью достижения мира". Но есть и другие варианты, "которые не менее важны", что президент Трамп это понимает.Спецпредставитель Трампа по Украине признал, поставки вооружений Киеву "принесут пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности".После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае 2024 года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы - ПесковОхлаждение между ЕС и США: к чему приведет спор о российских активахУ России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
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новости, сша, украина, поставки западного оружия украине, дональд трамп, мнения, замороженные активы россии, замороженные российские активы
Трамп допускает покупку оружия Киеву на доходы с российских активов

Трамп рассматривает вариант поставок оружия Киеву за счет замороженных активов РФ - Келлог

10:35 25.01.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант поставок оружия Киеву за счет замороженных российских активов, однако этот фактор не сыграл бы ключевую роль в конфликте. Об этом заявил спецпредставитель американского лидера по Украине Кит Келлог в интервью Fox News, сообщает РИА Новости.
Келлог отметил, что "вооружение Украины по-прежнему является важной частью достижения мира". Но есть и другие варианты, "которые не менее важны", что президент Трамп это понимает.
"Мы всегда говорили, мы говорим об этом периодически: об использовании российских замороженных активов, чтобы (Украина могла - ред.) покупать американское оружие. Это часть мозаики, это надо обсуждать. Эта часть должна оставаться на столе. Это не ключевая часть, которая разрешит ситуацию, но заслуживает обсуждения", - сказал он.
Спецпредставитель Трампа по Украине признал, поставки вооружений Киеву "принесут пользу не только Украине, но и американской оборонной промышленности".
После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз (ЕС) и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
ЕС одобрил использование доходов от замороженных активов России для предоставления помощи Киеву в мае 2024 года. Аналогичное решение о конфискации российских активов в США приняли еще в апреле.
Россия непременно ответит на воровство ее активов в Европе, не исключено правовое преследование еврочиновников, имеющих отношение к принятию и реализации этого решения, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия начала использовать доходы от замороженных иностранных активов в ответ на аналогичные действия со стороны западных стран.
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НовостиСШАУкраинаПоставки западного оружия УкраинеДональд ТрампМненияЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активы
 
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