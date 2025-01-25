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Протесты в Словакии: треть участников митингов приехали из Украины - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Протесты в Словакии: треть участников митингов приехали из Украины
Протесты в Словакии: треть участников митингов приехали из Украины - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Протесты в Словакии: треть участников митингов приехали из Украины
Треть участников акций протеста в Словакии против действующего правительства являются украинцами, киевский режим вмешивается во внутренние дела страны. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T17:16
2025-01-25T17:16
словакия
в мире
роберт фицо
происшествия
протесты
украина
политика
новости
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Треть участников акций протеста в Словакии против действующего правительства являются украинцами, киевский режим вмешивается во внутренние дела страны. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.Фицо также отметил, что СМИ на Украине создают образ, что в Словакии якобы происходит "падение системы".По словам словацкого премьера, был создан ложный нарратив, чтобы вывести людей на улицу под предлогом помешать выходу Словакии из Европейского союза."Каждый человек, который знает сколько будет дважды два, хорошо понимает, что правительство Словакии никогда не делало и не сделает никакого шага, который бы ставил под угрозу членство в Евросоюзе", - отметил он.В пятницу в более 20 городах Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия - это Европа". Их организатором выступила прокиевская общественная организация. По словам Фицо, эта структура связана с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Он отметил, что в ходе этих акций могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее правительство.Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае текущего года он сообщил об отказе присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мираФицо о Зеленском: ходит по Европе, попрошайничает и шантажируетСловакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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словакия, в мире, роберт фицо, происшествия, протесты, украина, политика, новости, европейский союз (ес)
Протесты в Словакии: треть участников митингов приехали из Украины

Фицо обвинил Зеленского в "неадекватном вмешательстве" в дела Словакии из-за протестов

17:16 25.01.2025
 
© AP Photo Denes ErdosАкции протеста в Словакии
Акции протеста в Словакии - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© AP Photo Denes Erdos
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Треть участников акций протеста в Словакии против действующего правительства являются украинцами, киевский режим вмешивается во внутренние дела страны. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
"Это абсолютно неадекватное вмешательство во внутренние дела Словакии… Треть людей, которые ходят на протесты – это украинцы, которые шумят против словацкого правительства", - приводит его словам РИА Новости.
Фицо также отметил, что СМИ на Украине создают образ, что в Словакии якобы происходит "падение системы".
По словам словацкого премьера, был создан ложный нарратив, чтобы вывести людей на улицу под предлогом помешать выходу Словакии из Европейского союза.
"Каждый человек, который знает сколько будет дважды два, хорошо понимает, что правительство Словакии никогда не делало и не сделает никакого шага, который бы ставил под угрозу членство в Евросоюзе", - отметил он.
В пятницу в более 20 городах Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия - это Европа". Их организатором выступила прокиевская общественная организация. По словам Фицо, эта структура связана с иностранными экспертами, которые имели отношение к событиям в Грузии и майдану на Украине. Он отметил, что в ходе этих акций могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания или же попытки их оккупации для того, чтобы помешать работе государственных органов с целью свергнуть действующее правительство.
Роберт Фицо неоднократно заявлял, что Словакия выступает категорически против поставок оружия Украине и ее вступления в НАТО. В мае текущего года он сообщил об отказе присоединиться к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для ВСУ.
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