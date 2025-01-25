https://crimea.ria.ru/20250125/poteri-vsu-za-sutki-sostavili-1420-boevikov-1143652005.html

Потери ВСУ за сутки составили 1420 боевиков

Потери ВСУ за сутки составили 1420 боевиков - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Потери ВСУ за сутки составили 1420 боевиков

За минувшие сутки ВСУ потеряли 1420 боевиков, а также технику, орудия полевой артиллерии станцию РЭБ и склады хранения беспилотных летательных аппаратов. Об... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T13:30

2025-01-25T13:30

2025-01-25T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ВСУ потеряли 1420 боевиков, а также технику, орудия полевой артиллерии станцию РЭБ и склады хранения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ. За сутки подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 человек, боевую бронированную машину, два автомобиля и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Запад" разбили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. На этом направлении противник потерял до 550 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. В зоне ответственности подразделения группировки войск "Восток" продолжилось продвижение в глубину обороны противника. За сутки потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ. Противник потерял до 45 военнослужащих и два автомобиля.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41439 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20843 танка и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20930 орудий полевой артиллерии и минометов, 30776 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский продолжает терять тысячи боевиков в сутки"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на УкраинеЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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