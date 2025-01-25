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Объем средств крымских вкладчиков в ВТБ увеличился на 75% за месяц - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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Объем средств крымских вкладчиков в ВТБ увеличился на 75% за месяц
Объем средств крымских вкладчиков в ВТБ увеличился на 75% за месяц - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Объем средств крымских вкладчиков в ВТБ увеличился на 75% за месяц
С момента запуска продаж продуктов Банк ВТБ (ПАО) в офисах РНКБ в ноябре 2024 года жители Республики Крым и Севастополя открыли около 30 тысяч вкладов и... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T10:00
2025-01-25T10:00
втб
банк
рнкб (пао)
деньги
финансы
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. С момента запуска продаж продуктов Банк ВТБ (ПАО) в офисах РНКБ в ноябре 2024 года жители Республики Крым и Севастополя открыли около 30 тысяч вкладов и накопительных счетов на сумму свыше 35 миллиардов рублей; за месяц объем размещенных розничными клиентами средств увеличился на 75%, сообщает РНКБ Банк (ПАО).Наибольшей популярностью у крымчан и севастопольцев пользуются ВТБ-Вклад и накопительный счет.Там напомнили, что оформить продукты и подключить услуги ВТБ можно в любом офисе РНКБ на территории полуострова с октября 2024 года. Кроме этого, в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и Балаклаве можно вызвать мобильного специалиста банка прямо на дом. Также клиентам ВТБ и РНКБ доступна объединенная сеть банкоматов. На сегодняшний день их количество на полуострове превышает 1240 устройств, а в целом в стране - около 21 тысячи.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460 erid: F7NfYUJCUneP5zRcPG1z
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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втб, банк, рнкб (пао), деньги, финансы, крым, севастополь

Объем средств крымских вкладчиков в ВТБ увеличился на 75% за месяц

10:00 25.01.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВыездной сервис ВТБ стал доступен жителям Ялты и Керчи
Выездной сервис ВТБ стал доступен жителям Ялты и Керчи
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. С момента запуска продаж продуктов Банк ВТБ (ПАО) в офисах РНКБ в ноябре 2024 года жители Республики Крым и Севастополя открыли около 30 тысяч вкладов и накопительных счетов на сумму свыше 35 миллиардов рублей; за месяц объем размещенных розничными клиентами средств увеличился на 75%, сообщает РНКБ Банк (ПАО).
Наибольшей популярностью у крымчан и севастопольцев пользуются ВТБ-Вклад и накопительный счет.
"Пока ставки по вкладам остаются на высоком уровне, жители полуострова используют возможность приумножить свои сбережения. ВТБ предлагает одни из самых выгодных условий по депозитам на российском финансовом рынке. Большой интерес крымчане проявляют и к другим продуктам ВТБ, включая те, аналогов которым не было представлено на полуострове. Например, с осени 2024 года новую для региона услугу "Семейный банк" подключили более 20 тысяч крымчан", — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, слова которого привели в пресс-службе банка.
Там напомнили, что оформить продукты и подключить услуги ВТБ можно в любом офисе РНКБ на территории полуострова с октября 2024 года. Кроме этого, в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и Балаклаве можно вызвать мобильного специалиста банка прямо на дом. Также клиентам ВТБ и РНКБ доступна объединенная сеть банкоматов. На сегодняшний день их количество на полуострове превышает 1240 устройств, а в целом в стране - около 21 тысячи.
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РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460
erid: F7NfYUJCUneP5zRcPG1z
 
ВТББанкРНКБ (ПАО)ДеньгиФинансыКрымСевастополь
 
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