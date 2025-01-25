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Объем средств крымских вкладчиков в ВТБ увеличился на 75% за месяц

Объем средств крымских вкладчиков в ВТБ увеличился на 75% за месяц - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Объем средств крымских вкладчиков в ВТБ увеличился на 75% за месяц

С момента запуска продаж продуктов Банк ВТБ (ПАО) в офисах РНКБ в ноябре 2024 года жители Республики Крым и Севастополя открыли около 30 тысяч вкладов и... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T10:00

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втб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. С момента запуска продаж продуктов Банк ВТБ (ПАО) в офисах РНКБ в ноябре 2024 года жители Республики Крым и Севастополя открыли около 30 тысяч вкладов и накопительных счетов на сумму свыше 35 миллиардов рублей; за месяц объем размещенных розничными клиентами средств увеличился на 75%, сообщает РНКБ Банк (ПАО).Наибольшей популярностью у крымчан и севастопольцев пользуются ВТБ-Вклад и накопительный счет.Там напомнили, что оформить продукты и подключить услуги ВТБ можно в любом офисе РНКБ на территории полуострова с октября 2024 года. Кроме этого, в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и Балаклаве можно вызвать мобильного специалиста банка прямо на дом. Также клиентам ВТБ и РНКБ доступна объединенная сеть банкоматов. На сегодняшний день их количество на полуострове превышает 1240 устройств, а в целом в стране - около 21 тысячи.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460 erid: F7NfYUJCUneP5zRcPG1z

крым

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, рнкб (пао), деньги, финансы, крым, севастополь