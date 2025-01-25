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На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка - РИА Новости Крым, 25.01.2025
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На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка
На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка - РИА Новости Крым, 25.01.2025
На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка
В Краснодарском крае автомобиль с подростками под управлением 16-летнего юноши попал в аварию, погибла 14-летняя пассажирка. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T10:44
2025-01-25T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае автомобиль с подростками под управлением 16-летнего юноши попал в аварию, погибла 14-летняя пассажирка. Об этом сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло в ночь на субботу в станице Успенская Белоглинского района.Водитель и еще один пассажир "шестерки" пострадали. Также травмы получил водитель "десятки".Накануне в Джанкойском районе Крыма столкнулись BMW и "ГАЗ". Пассажир иномарки погиб, водитель и еще один пассажир BMW пострадали.23 января под Волгоградом попал в аварию автобус, который развозил детей после занятий. Он столкнулся с иномаркой и перевернулся на автодороге "Волгоград – Котельниково – Сальск". В результате погиб один ребенок, 10 детей пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчинВ Крыму три человека погибли в ДТПЧудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал
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дтп, кубань, мчс краснодарского края, краснодарский край, происшествия, новости
На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка

На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка

10:44 25.01.2025
 
© 23 МВДДТП на Кубани
ДТП на Кубани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае автомобиль с подростками под управлением 16-летнего юноши попал в аварию, погибла 14-летняя пассажирка. Об этом сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в ночь на субботу в станице Успенская Белоглинского района.

"16-летний водитель "ВАЗ-2106" при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество и столкнулся с "ВАЗ-2110". В ДТП погибла 14-летняя девочка - пассажир "ВАЗ-2106", - говорится в сообщении.

Водитель и еще один пассажир "шестерки" пострадали. Также травмы получил водитель "десятки".
Накануне в Джанкойском районе Крыма столкнулись BMW и "ГАЗ". Пассажир иномарки погиб, водитель и еще один пассажир BMW пострадали.
23 января под Волгоградом попал в аварию автобус, который развозил детей после занятий. Он столкнулся с иномаркой и перевернулся на автодороге "Волгоград – Котельниково – Сальск". В результате погиб один ребенок, 10 детей пострадали.
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