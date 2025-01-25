https://crimea.ria.ru/20250125/na-kubani-mashina-s-podrostkami-popala-v-dtp--pogibla-14-letnyaya-devochka-1143648425.html

На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка

На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка - РИА Новости Крым, 25.01.2025

На Кубани машина с подростками попала в ДТП – погибла 14-летняя девочка

В Краснодарском крае автомобиль с подростками под управлением 16-летнего юноши попал в аварию, погибла 14-летняя пассажирка. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T10:44

2025-01-25T10:44

2025-01-25T10:44

дтп

кубань

мчс краснодарского края

краснодарский край

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/19/1143647806_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_c4fa0d2bbad862bf552db14762879419.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае автомобиль с подростками под управлением 16-летнего юноши попал в аварию, погибла 14-летняя пассажирка. Об этом сообщает региональное управление МВД.ДТП произошло в ночь на субботу в станице Успенская Белоглинского района.Водитель и еще один пассажир "шестерки" пострадали. Также травмы получил водитель "десятки".Накануне в Джанкойском районе Крыма столкнулись BMW и "ГАЗ". Пассажир иномарки погиб, водитель и еще один пассажир BMW пострадали.23 января под Волгоградом попал в аварию автобус, который развозил детей после занятий. Он столкнулся с иномаркой и перевернулся на автодороге "Волгоград – Котельниково – Сальск". В результате погиб один ребенок, 10 детей пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчинВ Крыму три человека погибли в ДТПЧудо на Ялтинской трассе - в жуткой массовой аварии никто не пострадал

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, кубань, мчс краснодарского края, краснодарский край, происшествия, новости