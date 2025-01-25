https://crimea.ria.ru/20250125/krymskiy-most-segodnya-so-storony-tamani-nachala-rasti-ochered-1143657138.html

Крымский мост сегодня: со стороны Тамани начала расти очередь

Крымский мост сегодня: со стороны Тамани начала расти очередь - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Крымский мост сегодня: со стороны Тамани начала расти очередь

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T17:06

2025-01-25T17:06

2025-01-25T17:07

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Тамани начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма остается свободным - пробок пере досмотровыми пунктами со стороны Керчи нет.В субботу проезд на досмотр перед мостовым переходом через Керченский пролив был свободен с обеих сторон. 25 января замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики. На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Досмотр на мостовом переходе - обязательная процедура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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